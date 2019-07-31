Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко показала стройную фигуру в дерзком бикини



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Ольга Куриленко

Бикини подчеркнуло все достоинства фигуры бывшей девушки Джеймса Бонда.

39-летняя Ольга Куриленко соблазнительно отдыхает на Французской Ривьере. Уроженка Бердянска порадовала фанатов смелым пляжным образом. Куриленко надела черный купальник с серебряными вставками. Звезда красиво уложила влажные от купания в бассейне волосы. Ольга накрасила губы нежно-розовой помадой и добавила в образ дерзости крупными солнцезащитными очками.

«Счастливого вторника», – подписала снимки актриса.

Напомним, у Ольги есть трехлетний сын Александр от гражданского брака с журналистом Максом Бенице. Поклонники молодой мамы восхитились ее идеальным прессом. «Теперь день стал счастливым», «Вот это фигура, и какой плоский животик», «Это черное бикини будто создано для тебя», – заявили они.