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    Шоу-биз

    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко показала стройную фигуру в дерзком бикини

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    Ольга Куриленко - Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко показала стройную фигуру в дерзком бикини
    Ольга Куриленко

    Бикини подчеркнуло все достоинства фигуры бывшей девушки Джеймса Бонда.

    39-летняя Ольга Куриленко соблазнительно отдыхает на Французской Ривьере. Уроженка Бердянска порадовала фанатов смелым пляжным образом. Куриленко надела черный купальник с серебряными вставками. Звезда красиво уложила влажные от купания в бассейне волосы. Ольга накрасила губы нежно-розовой помадой и добавила в образ дерзости крупными солнцезащитными очками.

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    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко показала стройную фигуру в дерзком бикини
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко показала стройную фигуру в дерзком бикини
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко показала стройную фигуру в дерзком бикини
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко показала стройную фигуру в дерзком бикини
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко показала стройную фигуру в дерзком бикини
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко показала стройную фигуру в дерзком бикини
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко показала стройную фигуру в дерзком бикини
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко показала стройную фигуру в дерзком бикини
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко показала стройную фигуру в дерзком бикини
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко показала стройную фигуру в дерзком бикини
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко показала стройную фигуру в дерзком бикини
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко показала стройную фигуру в дерзком бикини
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко показала стройную фигуру в дерзком бикини
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко показала стройную фигуру в дерзком бикини
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко показала стройную фигуру в дерзком бикини
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко показала стройную фигуру в дерзком бикини
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко показала стройную фигуру в дерзком бикини
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко показала стройную фигуру в дерзком бикини
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко показала стройную фигуру в дерзком бикини
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко показала стройную фигуру в дерзком бикини

    «Счастливого вторника», – подписала снимки актриса.

    Напомним, у Ольги есть трехлетний сын Александр от гражданского брака с журналистом Максом Бенице. Поклонники молодой мамы восхитились ее идеальным прессом. «Теперь день стал счастливым», «Вот это фигура, и какой плоский животик», «Это черное бикини будто создано для тебя», – заявили они.

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