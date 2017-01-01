30 фотографий легендарного фотографа Виджи, который снимал для криминальных хроник и Голливуда

Пройдя нелёгкий путь от бедного эмигранта до легенды, он по праву мог называть себя величайшим фотографом в мире, поговаривая о том, что каждый снимок для него как блинчик, который он немедленно должен заполучить неизменно горячим.

Оказываясь в первых рядах на местах преступлений и происшествий, Виджи (Weegee) умудрялся не только запечатлеть случившееся, а и преподнести его так, что зритель по неволе становился частью того или иного события. [READ_MORE] Помимо криминальных хроник, он работал с модными журналами и Голливудом, а так же издал несколько книг и даже



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Пройдя нелёгкий путь от бедного эмигранта до легенды, он по праву мог называть себя величайшим фотографом в мире, поговаривая о том, что каждый снимок для него как блинчик, который он немедленно должен заполучить неизменно горячим.

Оказываясь в первых рядах на местах преступлений и происшествий, Виджи (Weegee) умудрялся не только запечатлеть случившееся, а и преподнести его так, что зритель по неволе становился частью того или иного события.

Помимо криминальных хроник, он работал с модными журналами и Голливудом, а так же издал несколько книг и даже умудрился попробовать себя в кинематографе.

Джерело: Культурология