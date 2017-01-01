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    Креативные портреты людей, которые принимают наркотики

    Актеры часто играют и показывают наркозависимых, хотя сами таковыми не являются.
    В нашей фотоподборке вы увидите портреты людей, которые действительно принимают наркотики. [READ_MORE] Фотограф был рядом, когда они принимали тот или иной наркотик, и запечатлел их портреты. На лица своих моделей фотограф наложил рисунок, на котором изображен наркотик, который принимал тот или иной человек во время съемки проекты.
    • Вчора, 19:51
    • Розсилка

    Актеры часто играют и показывают наркозависимых, хотя сами таковыми не являются.

    В нашей фотоподборке вы увидите портреты людей, которые действительно принимают наркотики.

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    Фотограф был рядом, когда они принимали тот или иной наркотик, и запечатлел их портреты. На лица своих моделей фотограф наложил рисунок, на котором изображен наркотик, который принимал тот или иной человек во время съемки проекты.

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    Марихуана. Любимый наркотик Америки после алкоголя. Разговоры о вреде или пользы данного наркотика идут давно. Но и запретить его не могут, так как он помогает в лечении некоторых болезней.
    Кофеин. Большинство людей балуют себя чашечкой кофе утром. Однако он является стимулятором. Этот вид наркотика легален и открыт для продаж.
    Пиво. Все любят выпить бокальчик пива вечером, после трудного рабочего дня. Однако до сих пор неизвестно, как оно влияет на человека и может ли быть привыкание.
    Никотин. В маленьких дозах он может быть стимулятором. Однако многие принимают его за релаксант. Он вызывает самую сильную зависимость.
    Крепкие напитки. Многие американцы увлекаются крепкими алкогольными напитками в той или иной степени.
    Аддералл. Этот наркотик помогает лучше концентрироваться и усваивать информацию. В наши дни он очень популярен среди студентов, что является ужасающим фактом.
    ЛСД. Девушка на фото приняла двойную дозу ЛСД. Она уверяла фотографа, что находится в парке. У нее были галлюцинации, а цвета она видела намного ярче.
    Кокаин. Эта женщина пошла с друзьями в бар, чтобы выпить немного. Как оказалось позже, в баре было очень много кокаина. Доказано, что он вызывает чувство легкости и эйфории.
    Галлюциногены. Этот парень принял галлюциногенные грибы перед походом в ночной клуб. Считается, что цвета становятся ярче, а музыка глубже.
    Экстази. Эта девушка приняла дозу чистого экстази. После него люди испытывают невероятную эйфорию.
    Метамфетамин. Этот наркотик вызывает сильную зависимость очень быстро. Этот мужчина шел по улице и рассказывал, как он разговаривал с ангелами под мостом.
    Оксиконтин. Этот мужчина пил обезболивающие, чтобы успокоить боли от ранений после войны. Потом он очень сильно подсел на них.
    Кетамин. Это транквилизатор. Он любим, так как очень дешевый по сравнению с другими наркотиками.
    Крэк. Этот мужчина превратил кокаин в крэк. Оно получило такое название, потому что хрустит, когда человек его курит.

    Джерело: ФотоТелеграф

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