Креативные портреты людей, которые принимают наркотики

Актеры часто играют и показывают наркозависимых, хотя сами таковыми не являются.

В нашей фотоподборке вы увидите портреты людей, которые действительно принимают наркотики. [READ_MORE] Фотограф был рядом, когда они принимали тот или иной наркотик, и запечатлел их портреты. На лица своих моделей фотограф наложил рисунок, на котором изображен наркотик, который принимал тот или иной человек во время съемки проекты.