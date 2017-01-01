Креативные портреты людей, которые принимают наркотики
- Вчора, 19:51
-
Розсилка
Актеры часто играют и показывают наркозависимых, хотя сами таковыми не являются.
В нашей фотоподборке вы увидите портреты людей, которые действительно принимают наркотики.
Читайте також
Фотограф был рядом, когда они принимали тот или иной наркотик, и запечатлел их портреты. На лица своих моделей фотограф наложил рисунок, на котором изображен наркотик, который принимал тот или иной человек во время съемки проекты.
Джерело: ФотоТелеграф