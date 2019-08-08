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    45-летняя Кейт Мосс показала неидеальную фигуру в бикини на роскошной яхте

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    <p><span>Кейт Мосс</span></p> <p><span>Фото: legion-media.</span></p> - 45-летняя Кейт Мосс показала неидеальную фигуру в бикини на роскошной яхте

    Кейт Мосс

    Фото: legion-media.

    Не исключено, что в этом году супермодель выйдет замуж

    Кейт Мосс устроила себе каникулы на юге Франции: 45-летняя супермодель в компании близких друзей замечена на роскошной яхте в Сен-Тропе. По данным СМИ, бойфренд Кейт, 32-летний миллионер Николай фон Бисмарк, отдыхает вместе со своей возлюбленной, но на борту дорогого судна не появился.

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    45-летняя Кейт Мосс показала неидеальную фигуру в бикини на роскошной яхте
    45-летняя Кейт Мосс показала неидеальную фигуру в бикини на роскошной яхте
    45-летняя Кейт Мосс показала неидеальную фигуру в бикини на роскошной яхте
    45-летняя Кейт Мосс показала неидеальную фигуру в бикини на роскошной яхте
    45-летняя Кейт Мосс показала неидеальную фигуру в бикини на роскошной яхте
    Фото: legion-media.

    Издание The Sun утверждает, что дела у пары идут как никогда хорошо, и не исключено, что в этом году состоится очередная звездная свадьба.

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