45-летняя Кейт Мосс показала неидеальную фигуру в бикини на роскошной яхте



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Кейт Мосс Фото: legion-media.

Не исключено, что в этом году супермодель выйдет замуж

Кейт Мосс устроила себе каникулы на юге Франции: 45-летняя супермодель в компании близких друзей замечена на роскошной яхте в Сен-Тропе. По данным СМИ, бойфренд Кейт, 32-летний миллионер Николай фон Бисмарк, отдыхает вместе со своей возлюбленной, но на борту дорогого судна не появился.

Издание The Sun утверждает, что дела у пары идут как никогда хорошо, и не исключено, что в этом году состоится очередная звездная свадьба.

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