45-летняя Кейт Мосс показала неидеальную фигуру в бикини на роскошной яхте
Кейт Мосс
Фото: legion-media.
Не исключено, что в этом году супермодель выйдет замуж
Кейт Мосс устроила себе каникулы на юге Франции: 45-летняя супермодель в компании близких друзей замечена на роскошной яхте в Сен-Тропе. По данным СМИ, бойфренд Кейт, 32-летний миллионер Николай фон Бисмарк, отдыхает вместе со своей возлюбленной, но на борту дорогого судна не появился.
Фото: legion-media.
Издание The Sun утверждает, что дела у пары идут как никогда хорошо, и не исключено, что в этом году состоится очередная звездная свадьба.