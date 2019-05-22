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    Вся в орденах и в военной форме: сеть обсуждает первые официальные портреты новой королевы Таиланда

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    Вся в орденах и в военной форме: сеть обсуждает первые официальные портреты новой королевы Таиланда

    Никаких платьев, бриллиантов и модных аксессуаров

    В сети появились первые официальные портреты королевы Сутхиды, супруги недавно вступившего на престол Его Величества Маха Вачиралонгкорна.

    На них королева позирует в 20 разных нарядах, большинство из которых - парадные военные. Такой выбор костюмов был сделан неспроста: до того, как выйти замуж за короля, Сутхида была заместителем начальника королевской службы безопасности. А еще ранее - стюардессой гражданских авиалиний Thai Airways.

    Сутхида стала королевой-консортом 4 мая этого года, и это стало неожиданностью даже для подданных ее страны. Замуж за короля она вышла всего за три дня до его возведения на престол. 

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    Вся в орденах и в военной форме: сеть обсуждает первые официальные портреты новой королевы Таиланда
    Вся в орденах и в военной форме: сеть обсуждает первые официальные портреты новой королевы Таиланда
    Вся в орденах и в военной форме: сеть обсуждает первые официальные портреты новой королевы Таиланда
    Вся в орденах и в военной форме: сеть обсуждает первые официальные портреты новой королевы Таиланда
    Вся в орденах и в военной форме: сеть обсуждает первые официальные портреты новой королевы Таиланда
    Вся в орденах и в военной форме: сеть обсуждает первые официальные портреты новой королевы Таиланда

    Глядя на представленные снимки, очевидно, что королевский дом Таиланда не разделяет взгляды европейских монархий на то, какими должны быть официальные портреты членов династии. Никаких расслабленных поз, улыбок, питомцев в кадре и милых семейных фотокарточек в рамках за спиной. Да и сознанием и обработкой фото пригласили заниматься явно не Марио Тестино.

    Джерело: Hello!

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