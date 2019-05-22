Звезды на премьере фильма «Прекрасная эпоха» в Каннах: Наталья Водянова, Марион Котийяр и другие



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vogue.ua

20 мая, на седьмой день Каннского кинофестиваля 2019, состоялась премьера фильма «Прекрасная эпоха» французского режиссера Николя Бедоса

Николя Бедос известен зрителю по мелодраме «Он и Она». Каннскому зрителю он представил свою новую ленту, в которой рассказал историю пары, переживающей кризис.

Премьеру ленты, повествующей о кризисе в отношениях влюбленной пары, посетили мировые знаменитости

в традиционно роскошных нарядах. Среди них – Марион Котийяр, Наталья Водянова, Жозефин Скривер, Изабель Аджани и Мэдисон Хедрик.

Самой эффектной девушкой на красной дорожке стала Айшвария Рай. Правда. наряд актриса выбрала не самый удачный — Айшвария буквально утонула в обилие белого тюля, складок ткани и перьев.

А вот ставшая мамой во второй раз полтора года назад Марион Котийяр, напротив, решила продемонстрировать подтянутую фигуру в коротком топе и юбке, сидящей ниже талии.

На премьеру актриса пришла поддержать своего супруга Гийома Кане, сыгравшего в картине одну из главных ролей.

Посетила премьеру и Наталья Водянова. Супермодель продемонстрировала хрупкую фигуру на фоне слухов о шестой беременности и была похожа на фарфоровую статуэтку.

Каннский кинофестиваль завершит работу 25 мая. В этот день жюри во главе с кинорежиссером Алехандро Гонсалесом Иньярриту объявит имена победетилей.





Джерело: vogue.ua