  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Звезды на премьере фильма «Прекрасная эпоха» в Каннах: Наталья Водянова, Марион Котийяр и другие

    • Розсилка
    Звезды на премьере фильма «Прекрасная эпоха» в Каннах: Наталья Водянова, Марион Котийяр и другие
    vogue.ua

    20 мая, на седьмой день Каннского кинофестиваля 2019, состоялась премьера фильма «Прекрасная эпоха» французского режиссера Николя Бедоса

    Николя Бедос известен зрителю по мелодраме «Он и Она». Каннскому зрителю он представил свою новую ленту, в которой рассказал историю пары, переживающей кризис.

    Премьеру ленты, повествующей о кризисе в отношениях влюбленной пары, посетили мировые знаменитости 

    в традиционно роскошных нарядах. Среди них – Марион Котийяр, Наталья Водянова, Жозефин Скривер, Изабель Аджани и Мэдисон Хедрик.

    Самой эффектной девушкой на красной дорожке стала Айшвария Рай. Правда. наряд актриса выбрала не самый удачный — Айшвария буквально утонула в обилие белого тюля, складок ткани и перьев. 

    А вот ставшая мамой во второй раз полтора года назад Марион Котийяр, напротив, решила продемонстрировать подтянутую фигуру в коротком топе и юбке, сидящей ниже талии. 

    На премьеру актриса пришла поддержать своего супруга Гийома Кане, сыгравшего в картине одну из главных ролей.

    Посетила премьеру и Наталья Водянова. Супермодель продемонстрировала хрупкую фигуру на фоне слухов о шестой беременности и была похожа на фарфоровую статуэтку.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Уиллем Дефо
    Мириам Леоне
    Жозефин Скривер
    Хейли Клаусон
    Диего Луна
    Жозефин Жапи
    Наталья Водянова
    Нилам Джилл
    Гийом Кане
    Чжан Цзыи
    Марион Котийяр
    Мэдисон Хедрик
    Синди Бруна
    Айшвария Рай
    Изабель Аджани

    Каннский кинофестиваль завершит работу 25 мая. В этот день жюри во главе с кинорежиссером Алехандро Гонсалесом Иньярриту объявит имена победетилей.


    Джерело: vogue.ua

    Читайте також
    знаменитости мода и красота фотография кино актриса Каннский кинофестиваль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ