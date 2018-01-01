«Спонсирует бандеровцев»: Каменских разозлила российских поклонников

Певица появилась в компании артиста, которого не любят в России

Знаменитая украинская певица Настя Каменских, которая в последние годы выступает в России и собрала огромную армию поклонников среди наших северных соседей, опубликовала в Instagram совместное фото с комиком Владимиром Зеленским. Это стало причиной шквала критики со стороны россиян. Уточняется, что снимок был сделан во время работы над совместным



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Настя Каменских

Певица появилась в компании артиста, которого не любят в России

Знаменитая украинская певица Настя Каменских, которая в последние годы выступает в России и собрала огромную армию поклонников среди наших северных соседей, опубликовала в Instagram совместное фото с комиком Владимиром Зеленским. Это стало причиной шквала критики со стороны россиян.

Уточняется, что снимок был сделан во время работы над совместным фильмом звезды «Квартала 95» и Каменских, в котором сам Зеленский выступит исполнителем главной роли и режиссером.

Многие комментаторы обвинили певицу в том, что она сотрудничает с «русофобом», «спонсором бандеровцев», а также пригрозили ей отпиской с ее страницы.

В итоге фото собрало почти 200 тыс. отметок «нравится». А среди комментариев появляется много обвинений в том, что Зеленский поддерживает украинских военных.

«Нацист», «Грязный бандера», «Он же спонсирует бандеровцев», «Не ожидала от Каменских такое... отписываюсь», - пишут отдельные пользователи. Некоторые даже посоветовали артистке удалить снимок, чтобы «не позориться».

Как сообщалось ранее Зеленский и Каменских сыграют главные роли в фильме «Он и Она». Он расскажет о супругах, которые решили развестись. В ходе бракоразводного процесса они предоставляют друг другу полную свободу. Это дает им возможность узнать скрытую до селе правду друг о друге.

Джерело: Обозреватель