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    «Спонсирует бандеровцев»: Каменских разозлила российских поклонников

    Певица появилась в компании артиста, которого не любят в России
    Знаменитая украинская певица Настя Каменских, которая в последние годы выступает в России и собрала огромную армию поклонников среди наших северных соседей, опубликовала в Instagram совместное фото с комиком Владимиром Зеленским. Это стало причиной шквала критики со стороны россиян. Уточняется, что снимок был сделан во время работы над совместным
    • Сьогодні, 14:32
    • Розсилка
    Настя Каменских
    Настя Каменских

    Певица появилась в компании артиста, которого не любят в России

    Знаменитая украинская певица Настя Каменских, которая в последние годы выступает в России и собрала огромную армию поклонников среди наших северных соседей, опубликовала в Instagram совместное фото с комиком Владимиром Зеленским. Это стало причиной шквала критики со стороны россиян.

    Уточняется, что снимок был сделан во время работы над совместным фильмом звезды «Квартала 95» и Каменских, в котором сам Зеленский выступит исполнителем главной роли и режиссером.

    Многие комментаторы обвинили певицу в том, что она сотрудничает с «русофобом», «спонсором бандеровцев», а также пригрозили ей отпиской с ее страницы.

    В итоге фото собрало почти 200 тыс. отметок «нравится». А среди комментариев появляется много обвинений в том, что Зеленский поддерживает украинских военных.

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    «Нацист», «Грязный бандера», «Он же спонсирует бандеровцев», «Не ожидала от Каменских такое... отписываюсь», - пишут отдельные пользователи. Некоторые даже посоветовали артистке удалить снимок, чтобы «не позориться».

    Как сообщалось ранее Зеленский и Каменских сыграют главные роли в фильме «Он и Она». Он расскажет о супругах, которые решили развестись. В ходе бракоразводного процесса они предоставляют друг другу полную свободу. Это дает им возможность узнать скрытую до селе правду друг о друге.

    Джерело: Обозреватель

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