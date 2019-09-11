  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Apple представила три новых iPhone: как они выглядят (фото)

    • Розсилка
    Apple представила три новых iPhone: как они выглядят (фото)

    На презентации объявили о запуске игрового сервиса Apple Arcade и AppleTV+

    Сегодня в театре Стива Джобса в Купертино состоялась ежегодная презентация продукции компании Apple: Тим Кук и его команда показали новые гаджеты, на которые будет тратить деньги весь мир в ближайшее время.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Apple представила три новых iPhone: как они выглядят (фото)
    Apple представила три новых iPhone: как они выглядят (фото)
    Apple представила три новых iPhone: как они выглядят (фото)
    Apple представила три новых iPhone: как они выглядят (фото)
    Apple представила три новых iPhone: как они выглядят (фото)
    Apple представила три новых iPhone: как они выглядят (фото)
    Apple представила три новых iPhone: как они выглядят (фото)
    Apple представила три новых iPhone: как они выглядят (фото)
    Apple представила три новых iPhone: как они выглядят (фото)
    Apple представила три новых iPhone: как они выглядят (фото)
    Apple представила три новых iPhone: как они выглядят (фото)
    Apple представила три новых iPhone: как они выглядят (фото)
    Apple представила три новых iPhone: как они выглядят (фото)
    Apple представила три новых iPhone: как они выглядят (фото)
    Apple представила три новых iPhone: как они выглядят (фото)
    Apple представила три новых iPhone: как они выглядят (фото)

    Итак, чем порадовала Apple на этот раз:

    • iPhone XI с двойной камерой, одна из которых ультраширокоугольная, экраном 6,1" и самым быстрым мобильным процессором A13 Bionic — от $699;
    • iPhone 11 Pro (5.8") с тремя камерами на 12 мегапикселей (обычной, телевик и ультраширокоугольной) – от $999;
    • iPhone 11 Pro Max (6.5") – от $1099;
    • Apple Watch Series 5 с новым always-on экраном, который работает на частоте 1 герц и позволяет всегда видеть циферблат – от $399;
    • iPad 7 поколения с 10,2-дюймовым дисплеем, чипом А10 Fusion и новым Smart Connector для умной клавиатуры – $329.

    Кроме того, на презентации объявили о запуске игрового сервиса Apple Arcade и AppleTV+: годовая подписка на каждый будет стоить 5 долларов, а при покупке гаджетов Apple первый год AppleTV+ будет бесплатным.

     

    Apple новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ