Apple представила три новых iPhone: как они выглядят (фото)



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На презентации объявили о запуске игрового сервиса Apple Arcade и AppleTV+

Сегодня в театре Стива Джобса в Купертино состоялась ежегодная презентация продукции компании Apple: Тим Кук и его команда показали новые гаджеты, на которые будет тратить деньги весь мир в ближайшее время.

Итак, чем порадовала Apple на этот раз:

iPhone XI с двойной камерой, одна из которых ультраширокоугольная, экраном 6,1" и самым быстрым мобильным процессором A13 Bionic — от $699;

iPhone 11 Pro (5.8") с тремя камерами на 12 мегапикселей (обычной, телевик и ультраширокоугольной) – от $999;

iPhone 11 Pro Max (6.5") – от $1099;

Apple Watch Series 5 с новым always-on экраном, который работает на частоте 1 герц и позволяет всегда видеть циферблат – от $399;

iPad 7 поколения с 10,2-дюймовым дисплеем, чипом А10 Fusion и новым Smart Connector для умной клавиатуры – $329.

Кроме того, на презентации объявили о запуске игрового сервиса Apple Arcade и AppleTV+: годовая подписка на каждый будет стоить 5 долларов, а при покупке гаджетов Apple первый год AppleTV+ будет бесплатным.