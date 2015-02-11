Архитектурные иллюзии британского скульптора покорили мир

Сюрреалистические работы скульптора восхищают и поражают

Работы британского скульптора Алекса Чиннека - это в определенном смысле реверанс в сторону работ своего предшественника - скульптора и художника Сальвадора Дали. Чиннек работает в стиле сюрреализма, но вместо создания плоских картин о «невозможной реальности», он воплощает свои образы в реальной жизни. Да так, что людям приходится



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Сюрреалистические работы скульптора восхищают и поражают

Работы британского скульптора Алекса Чиннека - это в определенном смысле реверанс в сторону работ своего предшественника - скульптора и художника Сальвадора Дали.

Чиннек работает в стиле сюрреализма, но вместо создания плоских картин о «невозможной реальности», он воплощает свои образы в реальной жизни. Да так, что людям приходится остановиться перед его работами, чтобы понять - точно ли то, что они видят, реально.

Спектр работ Алекса Чиннека (Alex Chinneck) довольно широк: он объединяет в своем творчестве и искусство, и инженерные знания, и скульптуру, и архитектуру, и даже иногда элементы театра. Главной задачей он ставит перед собой произвести впечатление на зрителя, заставить его остановиться и переосмыслить то, что тот видит. И это ему удается на все сто процентов.

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Джерело: Культурология