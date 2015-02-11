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    Архитектурные иллюзии британского скульптора покорили мир

    Сюрреалистические работы скульптора восхищают и поражают
    Работы британского скульптора Алекса Чиннека - это в определенном смысле реверанс в сторону работ своего предшественника - скульптора и художника Сальвадора Дали. Чиннек работает в стиле сюрреализма, но вместо создания плоских картин о «невозможной реальности», он воплощает свои образы в реальной жизни. Да так, что людям приходится
    • Сьогодні, 07:01
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    Сюрреалистические работы скульптора восхищают и поражают

    Работы британского скульптора Алекса Чиннека - это в определенном смысле реверанс в сторону работ своего предшественника - скульптора и художника Сальвадора Дали.

    Чиннек работает в стиле сюрреализма, но вместо создания плоских картин о «невозможной реальности», он воплощает свои образы в реальной жизни. Да так, что людям приходится остановиться перед его работами, чтобы понять - точно ли то, что они видят, реально.

    Спектр работ Алекса Чиннека (Alex Chinneck) довольно широк: он объединяет в своем творчестве и искусство, и инженерные знания, и скульптуру, и архитектуру, и даже иногда элементы театра. Главной задачей он ставит перед собой произвести впечатление на зрителя, заставить его остановиться и переосмыслить то, что тот видит. И это ему удается на все сто процентов.

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    Архитектурные иллюзии британского скульптора покорили мир
    Архитектурные иллюзии британского скульптора покорили мир
    Архитектурные иллюзии британского скульптора покорили мир
    Архитектурные иллюзии британского скульптора покорили мир
    Архитектурные иллюзии британского скульптора покорили мир
    Архитектурные иллюзии британского скульптора покорили мир
    Архитектурные иллюзии британского скульптора покорили мир
    Архитектурные иллюзии британского скульптора покорили мир
    Архитектурные иллюзии британского скульптора покорили мир
    Архитектурные иллюзии британского скульптора покорили мир
    Архитектурные иллюзии британского скульптора покорили мир
    Архитектурные иллюзии британского скульптора покорили мир
    Архитектурные иллюзии британского скульптора покорили мир

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    Джерело: Культурология

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