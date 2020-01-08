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    Шоу-биз

    «Ищу свой огонь»: Кайли Дженнер оказалась в центре скандала из-за пожаров в Австралии

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    <p>Страшные лесные пожары бушуют в Австралии с ноября 2019 года</p> <div></div> - «Ищу свой огонь»: Кайли Дженнер оказалась в центре скандала из-за пожаров в Австралии

    Страшные лесные пожары бушуют в Австралии с ноября 2019 года

    Согласно последним данным в огне уже погибли 24 человека и по меньшей мере 350 коал

    Страшная катастрофа в Австралии тронула сердце и Кайли Дженнер. В своем Инстаграме самая молодая миллиардерша опубликовала фото бушующего пожара и написала: «Более полумиллиарда животных уже погибло в огне. Это разбивает мне сердце».

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    «Ищу свой огонь»: Кайли Дженнер оказалась в центре скандала из-за пожаров в Австралии
    «Ищу свой огонь»: Кайли Дженнер оказалась в центре скандала из-за пожаров в Австралии
    «Ищу свой огонь»: Кайли Дженнер оказалась в центре скандала из-за пожаров в Австралии
    «Ищу свой огонь»: Кайли Дженнер оказалась в центре скандала из-за пожаров в Австралии

    Под одним из своих фото Кайли написала: «Найди свой огонь». Это было весьма опрометчиво на фоне бушующих на родине кенгуру пожаров. «Если кому-то нужен огонь, можете взять у нас в Австралии», — ответил один из интернет-пользователей.

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