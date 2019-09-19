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    45-летняя Кейт Мосс засветила стройные ноги в платье мини

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    45-летняя Кейт Мосс засветила стройные ноги в платье мини
    ivona.bigmir.net

    Звезда не упускает возможности надеть сексуальное мини платье, которое подчеркивает ее идеальные формы

    Светская вечеринка в рамках Недели моды в Лондоне не стала исключением. Соблазнительная Кейт Мосс пришла на мероприятие в шелковом мини платье, которое подчеркнуло стройные ноги модели, и накидке, подобранной под тон наряда. Звезда дополнила свой эффектный образ черными колготами и туфлями на каблуках.

    Известно, что на вечеринку, которую организовал журнал Vogue, Кейт Мосс пришла не одна. Знаменитую манекенщицу сопровождал ее бойфренд Николя фон Бисмарк. Для совместного выхода он выбрал классический черный костюм и белоснежную рубашку.

    1207303_9476468
    instagram.com/spletnik_ru

    Такой эффектный выход звездной пары журналисты уже успели сравнить с образами молодоженов. 

    В СМИ уже давно подозревают, что Кейт Мосс и Николя фон Бисмарк готовятся к свадьбе. Следовательно немало британских таблоидов предположили, что наряд пара символически подобрала, чтобы намекнуть на предстоящую церемонию. Сейчас влюбленные не комментируют никаких предположений, а поклонники с восторгом оценивают роскошный выход Кейт.

    1207303_9476479
    instagram.com/britishvogue

    Во время вечеринки она успела поздороваться с представителями британского Vogue, в частности, с главным редактором глянца Эдвардом Эннинфулем. Об этом свидетельствует и фото, опубликованное на официальной инстаграм-странице журнала.

    Джерело: 24tv.ua

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