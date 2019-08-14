Появились первые горячие фото с репетиций к «Танцам со звездами»



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1plus1.ua

25 августа на экранах страны появится самое зажигательное шоу «Танцы со звездами»

У участников остается мало времени, чтобы подготовиться к первому эфиру. А потому репетиции в самом разгаре.

Так, появились первые фотографии с тренировок Людмилы Барбир и Дзидзьо, на которых звезды «отрабатывают» страсть. У них так хорошо получается, что поклонники аж позавидовали их горячим танцам.

instagram.com/liudmila.barbir

Подписчики предположили, что Людмила Барбир и Дзидзьо станут партнерами в новом сезоне и уже готовят номер для первого эфира. Однако объявление пар еще впереди, а знаменитости, очевидно, готовят нечто интересное.

instagram.com/dzidzio

Напомним, что участниками грандиозного шоу также стали ведущий канала 1+1 и шоумен Владимир Остапчук, очаровательная принцесса комедии, актриса «Дизель шоу» Виктория Булитко, актер Михаил Кукуюк, хорошо известный зрителям по комедии «Свингеры», народная любимица Надежда Матвеева и актеры, звезды сериалов «Хороший хлопець», «У неділю рано зілля копал» и «Кріпосна» - Алексей Яровенко и Ксения Мишина, звезда «Сніданок 1+1» Людмила Барбир, эпатажная певица MARUV, темпераментный и горячий ведущий «Одруження наосліп» Даниэль Салем, известный рэпер Серега и призер олимпийских игр по художественно гимнастике, молодая мама Анна Ризатдинова, звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец, певица и ведущая «Жизнь известных людей» TAYANNA и яркий артист, тренер «Голос. Дети» Дзидзьо.

1plus1.ua

Ранее Дзидзьо признался, что еще с первого сезона мечтал принять участие в шоу. «Конечно, решиться было не так просто, ведь я знаю, что впереди будет много сложных испытаний, но это один из моих вызовов. По жизни я их принимаю и достойно прохожу. А с танцами у меня есть своя незаконченная история. Еще в студенческие годы у меня с ними не завязались отношения. Когда у нас в университете проходили уроки хореографии, я стоял в сторонке с выражением лица: «Вы хотите, чтобы я танцевал?!». Вот теперь я осознал ошибку и буду закрывать этот гештальт».

Джерело: 1plus1.ua