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    Что известно о Вере Кошевой: раскрыты неожиданные факты о дочери «лысого» с «Квартала 95»

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    Что известно о Вере Кошевой: раскрыты неожиданные факты о дочери «лысого» с «Квартала 95»
    apostrophe.ua

    Дочь комика, управляющего студией «Квартал 95» Евгения Кошевого Варвара, которая ранее участвовала в проекте «Голос.Дети» прошла в финал национального отбора на детское Евровидение

    Дочь Кошевого известна на украинском ТВ, так как принимала участие в передаче «Рассмеши комика. Дети», «Лига смеха». Также она стала суперфиналисткой пятого сезона вокального шоу «Голос.Дети».

    В 2016 году дочь Евгения Кошевого Варя уже участвовала в проекте «Голос.Дети». Тогда она попала в команду Потапа и дошла до вокальных «боев». На этом этапе Варя покинула шоу, поскольку, согласно решению тренера, борьбу в проекте продолжила ее соперница.

    В новом сезоне шоу девушка попала к звездному тренеру Джамале. Варя Кошевая «взорвала» сцену своим мощным голосом и стала первой первой суперфиналисткой из команды Джамалы.

    Помимо вокала девочка также увлекается танцами и рисованием. «Всю мою жизнь меня окружают очень творческие люди, потому что я родилась в творческой семье. Моя мама - артист балета, а папа - актер. Я хочу принять участие в детском Евровидении, потому что этот конкурс может исполнить две мои самые заветные мечты: стать известной певицей и прославить Украину на весь мир», - говорит Варя в видеовизитке.

    Ранее дочь известного «кварталовца» рассказала, за кого готова выйти замуж. Варвара Кошевая во в одном из интервью призналась, что влюблена в американского репера Эминема.

    «Эминем, I love you! Но я знаю, что никогда не попаду на твой концерт!», - сказала девочка. «Папа, отвези меня к Эминему! Я готова на нем жениться!», - добавила Варвара.

    По словам Отца Євгения, Варя обожает творчество Тины Кароль и Джамалы. А вот из зарубежных ей нравятся Billie Eilish и Кристина Агилера. Артист также признался, как он относится к увлечению дочери пением.

    «Когда у нее вокал не был на первом месте, она сочиняла разные анекдоты. А сейчас ушла с головой в пение, и я этому очень рад!…» - подчеркнул Кошевой.

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    instagram.com/varia__koshova_
    instagram.com/varia__koshova_
    instagram.com/varia__koshova_
    instagram.com/varia__koshova_
    instagram.com/varia__koshova_
    instagram.com/varia__koshova_
    instagram.com/varia__koshova_
    instagram.com/varia__koshova_
    instagram.com/varia__koshova_
    instagram.com/varia__koshova_
    instagram.com/varia__koshova_
    instagram.com/varia__koshova_
    instagram.com/varia__koshova_
    instagram.com/varia__koshova_
    instagram.com/varia__koshova_
    instagram.com/varia__koshova_
    instagram.com/varia__koshova_

    Девушка уже попыталась путешествовать без родителей и дала понять, что не собирается экономить. Она полетела в летний лагерь с Todes в Испании.

    «Она не одна там была, с сопровождающими. Она улетела с чувством выполненного долга, с чувством накопленного опыта и с кучей разных эмоций», - добавляет Евгений.

    На три недели за границей родители давали Варваре 200 евро. Их, конечно, не хватило.

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