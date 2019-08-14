Стали известны причины расставания султана Мухаммеда V с российской моделью Оксаной Воеводиной



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/rihanapetra

История любви 27-летней модели из России и 50-летнего бывшего малазийского короля достойна пера романистов

Султан Келантана Мухаммед V (Фарис) познакомился с Оксаной Воеводиной в Европе. После этого он тайно женился на обладательнице титула «Мисс Москва — 2015». Свадьба состоялась в элитном ресторане подмосковной Барвихи. Ради возлюбленного Оксана приняла ислам и взяла имя Рихана. Однако это не помогло ей прижиться в новой стране.

instagram.com/rihanapetra

Король в Малайзии — номинальная должность, которая переходит от султана к султану. Мухаммед V сначала был решителен и действовал наперекор всем. Однако затем на него стали оказывать давление другие султаны. Они заявили, что русская избранница - неподходящая для короля жена. В итоге в январе этого года Мухаммед V сложил с себя полномочия верховного правителя Малайзии, оставшись султаном своего штата.

minval.az

Мужчина думал, что после этого его с молодой женой и единственным сыном Леоном, которого она ему подарила в мае, оставят в покое. Однако родственники продолжали наседать на Фариса. Сноху категорически отказалась принимать его 70-летняя мать. Она и другие члены семьи настояли, чтобы он расторг брак.

Адвокаты монаршего семейства запустили процесс, по которому Мухаммед V якобы сомневается в верности супруги и своем отцовстве. В окружении мужчины говорят: он уверен, что является отцом ребенка, но позволил принять такое решение.

instagram.com/rihanapetra

Представитель Оксаны заявил, что Воеводина не получала никаких документов. Однако по законам шариата процедура возможна без согласия и уведомления женщины. «Семья короля с самого начала была против Оксаны. Она не давала поводов для ревности. Члены его семейного клана оказали на него большое давление, и он отступил назад», — говорит знакомый молодой мамы.

Сейчас Оксана живет в загородном доме в элитном поселке Барвиха. Мухаммед V полностью обеспечивает ее и она целиком занята воспитанием ребенка. Бывший король регулярно общается с Оксаной, она отправляет ему фото сына.

Джерело: cosmo.ru