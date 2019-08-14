  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Стали известны причины расставания султана Мухаммеда V с российской моделью Оксаной Воеводиной

    • Розсилка
    Стали известны причины расставания султана Мухаммеда V с российской моделью Оксаной Воеводиной
    instagram.com/rihanapetra

    История любви 27-летней модели из России и 50-летнего бывшего малазийского короля достойна пера романистов

    Султан Келантана Мухаммед V (Фарис) познакомился с Оксаной Воеводиной в Европе. После этого он тайно женился на обладательнице титула «Мисс Москва — 2015». Свадьба состоялась в элитном ресторане подмосковной Барвихи. Ради возлюбленного Оксана приняла ислам и взяла имя Рихана. Однако это не помогло ей прижиться в новой стране.

    e2b95b6daeeb0a077ac1b79ae67ce6f5_01
    instagram.com/rihanapetra

    Король в Малайзии — номинальная должность, которая переходит от султана к султану. Мухаммед V сначала был решителен и действовал наперекор всем. Однако затем на него стали оказывать давление другие султаны. Они заявили, что русская избранница - неподходящая для короля жена. В итоге в январе этого года Мухаммед V сложил с себя полномочия верховного правителя Малайзии, оставшись султаном своего штата.

    miss
    minval.az

    Мужчина думал, что после этого его с молодой женой и единственным сыном Леоном, которого она ему подарила в мае, оставят в покое. Однако родственники продолжали наседать на Фариса. Сноху категорически отказалась принимать его 70-летняя мать. Она и другие члены семьи настояли, чтобы он расторг брак.

    Адвокаты монаршего семейства запустили процесс, по которому Мухаммед V якобы сомневается в верности супруги и своем отцовстве. В окружении мужчины говорят: он уверен, что является отцом ребенка, но позволил принять такое решение.

    fe54300d36846f6ef9c115539e59b596_fitted_740x700
    instagram.com/rihanapetra

    Представитель Оксаны заявил, что Воеводина не получала никаких документов. Однако по законам шариата процедура возможна без согласия и уведомления женщины. «Семья короля с самого начала была против Оксаны. Она не давала поводов для ревности. Члены его семейного клана оказали на него большое давление, и он отступил назад», — говорит знакомый молодой мамы.

    Сейчас Оксана живет в загородном доме в элитном поселке Барвиха. Мухаммед V полностью обеспечивает ее и она целиком занята воспитанием ребенка. Бывший король регулярно общается с Оксаной, она отправляет ему фото сына.

    Джерело: cosmo.ru

    Читайте також
    фотография ислам история семья свадьба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ