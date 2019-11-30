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    Фото

    Дети с синдромом Дауна стали героями рекламной кампании (фото)

    • Розсилка
    Дети с синдромом Дауна стали героями рекламной кампании (фото)

    Она выбрала самые запоминающиеся образы из мультфильмов

    Британский фотограф Николь Перкинс с помощью своих работ стремится повысить осведомленность окружающих о синдроме Дауна. 

    Женщина работала в школе, где учатся дети с синдромом Дауна, и, по ее признанию, это открыло ей глаза на то, насколько красивы эти люди на самом деле. В 2018 году она создала проект Down Right Beautiful, помогающий другим увидеть эту красоту. 

    В Великобритании очень высок уровень абортов, связанных с диагнозом, и Николь надеялась, что ее работы смогут изменить ситуацию.

    После успеха серии фотографий Николь решила продолжать распространять свое позитивное послание с помощью веселых фотосессий и выбрала мультфильмы Disney в качестве темы. 

    «Реакция была удивительной. Я никогда не представляла, что буду такой популярной, мои фотографии стали вирусными», – добавила Николь.

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    Дети с синдромом Дауна стали героями рекламной кампании (фото)
    Дети с синдромом Дауна стали героями рекламной кампании (фото)
    Дети с синдромом Дауна стали героями рекламной кампании (фото)
    Дети с синдромом Дауна стали героями рекламной кампании (фото)
    Дети с синдромом Дауна стали героями рекламной кампании (фото)
    Дети с синдромом Дауна стали героями рекламной кампании (фото)
    Дети с синдромом Дауна стали героями рекламной кампании (фото)
    Дети с синдромом Дауна стали героями рекламной кампании (фото)
    Дети с синдромом Дауна стали героями рекламной кампании (фото)
    Дети с синдромом Дауна стали героями рекламной кампании (фото)
    Дети с синдромом Дауна стали героями рекламной кампании (фото)
    Дети с синдромом Дауна стали героями рекламной кампании (фото)
    Дети с синдромом Дауна стали героями рекламной кампании (фото)
    Дети с синдромом Дауна стали героями рекламной кампании (фото)
    Дети с синдромом Дауна стали героями рекламной кампании (фото)
    Дети с синдромом Дауна стали героями рекламной кампании (фото)
    Дети с синдромом Дауна стали героями рекламной кампании (фото)

    Кроме того, в процессе она встретила несколько удивительных семей и была рада увидеть те эмоции, которые фотографии вызвали у людей.

    Джерело: boredpanda.com

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