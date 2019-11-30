Дети с синдромом Дауна стали героями рекламной кампании (фото)
Она выбрала самые запоминающиеся образы из мультфильмов
Британский фотограф Николь Перкинс с помощью своих работ стремится повысить осведомленность окружающих о синдроме Дауна.
Женщина работала в школе, где учатся дети с синдромом Дауна, и, по ее признанию, это открыло ей глаза на то, насколько красивы эти люди на самом деле. В 2018 году она создала проект Down Right Beautiful, помогающий другим увидеть эту красоту.
В Великобритании очень высок уровень абортов, связанных с диагнозом, и Николь надеялась, что ее работы смогут изменить ситуацию.
После успеха серии фотографий Николь решила продолжать распространять свое позитивное послание с помощью веселых фотосессий и выбрала мультфильмы Disney в качестве темы.
«Реакция была удивительной. Я никогда не представляла, что буду такой популярной, мои фотографии стали вирусными», – добавила Николь.
Кроме того, в процессе она встретила несколько удивительных семей и была рада увидеть те эмоции, которые фотографии вызвали у людей.
Джерело: boredpanda.com