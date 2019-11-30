Дети с синдромом Дауна стали героями рекламной кампании (фото)



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Она выбрала самые запоминающиеся образы из мультфильмов

Британский фотограф Николь Перкинс с помощью своих работ стремится повысить осведомленность окружающих о синдроме Дауна.

Женщина работала в школе, где учатся дети с синдромом Дауна, и, по ее признанию, это открыло ей глаза на то, насколько красивы эти люди на самом деле. В 2018 году она создала проект Down Right Beautiful, помогающий другим увидеть эту красоту.

В Великобритании очень высок уровень абортов, связанных с диагнозом, и Николь надеялась, что ее работы смогут изменить ситуацию.

После успеха серии фотографий Николь решила продолжать распространять свое позитивное послание с помощью веселых фотосессий и выбрала мультфильмы Disney в качестве темы.

«Реакция была удивительной. Я никогда не представляла, что буду такой популярной, мои фотографии стали вирусными», – добавила Николь.

Кроме того, в процессе она встретила несколько удивительных семей и была рада увидеть те эмоции, которые фотографии вызвали у людей.

Джерело: boredpanda.com