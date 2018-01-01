«Боги и звери»: Фотограф потратил четыре месяца, что бы снять портреты людей и животных Монголии

Необычные снимки французского фотографа впечатляют

Рэми Шапоблан - фотограф, путешественник и невероятно талантливый человек, который с десяти лет с камерой на «ты», четыре месяца провёл в Монголии, фотографируя местных жителей и животных. Серия портретов, получившая название «Боги и звери» производит поистине неизгладимое впечатление на зрителя. В работах



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Необычные снимки французского фотографа впечатляют

Рэми Шапоблан - фотограф, путешественник и невероятно талантливый человек, который с десяти лет с камерой на «ты», четыре месяца провёл в Монголии, фотографируя местных жителей и животных.

Серия портретов, получившая название «Боги и звери» производит поистине неизгладимое впечатление на зрителя. В работах молодого фотографа нет ничего лишнего, чтобы могло отвлекать от созерцания лиц, застывших на глубоко-чёрном фоне. Эти снимки – своего рода повествование о том, что окружающий мир и люди в нём прекрасны в своей естественной красоте и искренности.

Джерело: Культурология