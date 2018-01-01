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    «Боги и звери»: Фотограф потратил четыре месяца, что бы снять портреты людей и животных Монголии

    Необычные снимки французского фотографа впечатляют
    Рэми Шапоблан - фотограф, путешественник и невероятно талантливый человек, который с десяти лет с камерой на «ты», четыре месяца провёл в Монголии, фотографируя местных жителей и животных. Серия портретов, получившая название «Боги и звери» производит поистине неизгладимое впечатление на зрителя. В работах
    • Сьогодні, 09:05
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    Необычные снимки французского фотографа впечатляют

    Рэми Шапоблан - фотограф, путешественник и невероятно талантливый человек, который с десяти лет с камерой на «ты», четыре месяца провёл в Монголии, фотографируя местных жителей и животных.
    Серия портретов, получившая название «Боги и звери» производит поистине неизгладимое впечатление на зрителя. В работах молодого фотографа нет ничего лишнего, чтобы могло отвлекать от созерцания лиц, застывших на глубоко-чёрном фоне. Эти снимки – своего рода повествование о том, что окружающий мир и люди в нём прекрасны в своей естественной красоте и искренности.

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    «Боги и звери»: Фотограф потратил четыре месяца, что бы снять портреты людей и животных Монголии
    «Боги и звери»: Фотограф потратил четыре месяца, что бы снять портреты людей и животных Монголии
    «Боги и звери»: Фотограф потратил четыре месяца, что бы снять портреты людей и животных Монголии
    «Боги и звери»: Фотограф потратил четыре месяца, что бы снять портреты людей и животных Монголии
    «Боги и звери»: Фотограф потратил четыре месяца, что бы снять портреты людей и животных Монголии
    «Боги и звери»: Фотограф потратил четыре месяца, что бы снять портреты людей и животных Монголии
    «Боги и звери»: Фотограф потратил четыре месяца, что бы снять портреты людей и животных Монголии
    «Боги и звери»: Фотограф потратил четыре месяца, что бы снять портреты людей и животных Монголии
    «Боги и звери»: Фотограф потратил четыре месяца, что бы снять портреты людей и животных Монголии
    «Боги и звери»: Фотограф потратил четыре месяца, что бы снять портреты людей и животных Монголии
    «Боги и звери»: Фотограф потратил четыре месяца, что бы снять портреты людей и животных Монголии
    «Боги и звери»: Фотограф потратил четыре месяца, что бы снять портреты людей и животных Монголии
    «Боги и звери»: Фотограф потратил четыре месяца, что бы снять портреты людей и животных Монголии
    «Боги и звери»: Фотограф потратил четыре месяца, что бы снять портреты людей и животных Монголии
    «Боги и звери»: Фотограф потратил четыре месяца, что бы снять портреты людей и животных Монголии
    «Боги и звери»: Фотограф потратил четыре месяца, что бы снять портреты людей и животных Монголии
    «Боги и звери»: Фотограф потратил четыре месяца, что бы снять портреты людей и животных Монголии
    «Боги и звери»: Фотограф потратил четыре месяца, что бы снять портреты людей и животных Монголии

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    Джерело: Культурология

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