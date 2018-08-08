Будапешт с высоты: впечатляющие фото



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Тамас Риззави

Фотограф-самоучка сделал необычные снимки центра столицы Венгрии с высоты птичьего полета

Знакомьтесь, Тамас Риззави - фотограф-самоучка и машинист локомотива, обожает делать различные фото с высоты. На этот раз парень взобрался на самый высокий башенный кран в Будапеште, который сейчас работает в самом центре столицы Венгрии. Вид действительно невероятный.

Будапешт является одним из самых красивых городов мира. Столица Венгрии, расположенная на просторных берегах полноводного Дуная, является одним из немногих городов-курортов, где можно провести отдых с пользой и для души, и для тела.

В Будапеште 9 мостов через Дунай и каждый является архитектурным произведением. Старейший из них – Ланцхид. Между мостами Арпад и Маргит, в самом центре Будапешта, на Дунае, расположен остров Маргит, еще одна достопримечательность столицы. На нем находятся две гостиницы, множество ресторанов, кафе, пляж «Палатинус». Спустившись на остров с моста Арпад, можно прогуляться по японскому садику.



Параллельно острову расположен самый древний район столицы – Обуда, т.е. Старая Буда, где наиболее сохранился старинный облик: маленькие дома в стиле барокко и позднего рококо, узкие улочки с небольшими харчевнями.

О прошлом напоминают Главная площадь «Фе тер», остатки построек древнеримского поселения Аквинка, амфитеатр военного города.

Джерело: maximum.fm