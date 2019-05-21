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    Роузи Хантингтон-Уайтли показала идеальную фигуру в белье

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    <span>Роузи Хантингтон-Уайтли</span> - Роузи Хантингтон-Уайтли показала идеальную фигуру в белье
    Роузи Хантингтон-Уайтли
    instagram.com/rosiehw

    32-летняя модель продемонстрировала поделилась соблазнительными снимками

    Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась соблазнительным кадрами в Instagram. На них она позировала в нескольких комплектах белья для рекламной кампании Marks & Spencer, дизайн которых она разработала вместе с британским брендом.

    На одном из кадров она примерила изумрудный комплект, на другом показала себя в белоснежных бра и трусах, а на третьем продемонстрировала белье с цветочным принтом.

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    Роузи Хантингтон-Уайтли показала идеальную фигуру в белье
    Роузи Хантингтон-Уайтли показала идеальную фигуру в белье
    Роузи Хантингтон-Уайтли показала идеальную фигуру в белье
    instagram.com/rosiehw

    Роузи также сфотографировалась в шелковых домашних халатах.

    «Обожаю мою летнюю коллекцию #RosieForAutograph», — рассказала красавица в Instagram.

    Джерело: graziamagazine.ru

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