Роузи Хантингтон-Уайтли показала идеальную фигуру в белье



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Роузи Хантингтон-Уайтли instagram.com/rosiehw

32-летняя модель продемонстрировала поделилась соблазнительными снимками

Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась соблазнительным кадрами в Instagram. На них она позировала в нескольких комплектах белья для рекламной кампании Marks & Spencer, дизайн которых она разработала вместе с британским брендом.

На одном из кадров она примерила изумрудный комплект, на другом показала себя в белоснежных бра и трусах, а на третьем продемонстрировала белье с цветочным принтом.

Роузи также сфотографировалась в шелковых домашних халатах.

«Обожаю мою летнюю коллекцию #RosieForAutograph», — рассказала красавица в Instagram.

Джерело: graziamagazine.ru