Роузи Хантингтон-Уайтли показала идеальную фигуру в белье
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Розсилка
Роузи Хантингтон-Уайтли
instagram.com/rosiehw
32-летняя модель продемонстрировала поделилась соблазнительными снимкамиРоузи Хантингтон-Уайтли поделилась соблазнительным кадрами в Instagram. На них она позировала в нескольких комплектах белья для рекламной кампании Marks & Spencer, дизайн которых она разработала вместе с британским брендом.
На одном из кадров она примерила изумрудный комплект, на другом показала себя в белоснежных бра и трусах, а на третьем продемонстрировала белье с цветочным принтом.
instagram.com/rosiehw
Роузи также сфотографировалась в шелковых домашних халатах.
«Обожаю мою летнюю коллекцию #RosieForAutograph», — рассказала красавица в Instagram.
Джерело: graziamagazine.ru