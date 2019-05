Памела Андерсон впервые в истории появилась на обложке Vogue



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Памела Андерсон

Актриса и модель Памела Андерсон, прославившаяся благодаря съемкам для Playboy, снялась для июньского выпуска журнала Vogue Czechoslovakia

Номер вышел сразу с тремя обложками с надписью Who wants to kill Pamela Anderson?. Модель снимал берлинский фотограф Дэн Белью. На фотографиях Памела лежит в бассейне и лазит по скалам.

Название съемки вдохновлено культовой чешской комедией "Кто хочет убить Джесси?" 1966 года режиссера Вацлава Ворличека. Сюжет разворачивается вокруг супружеской пары ученых. Муж случайно видит в комиксе очаровательную блондинку, которая никак не выходит у него из головы. Его жена занимается исследованиями сновидений и пытается влезть в сны мужа, из-за чего все, конечно же, идет не по плану.

Как пишут в инстаграме Vogue Czechoslovakia, это впервые в истории Андерсон появилась на обложке Vogue.

Джерело: Buro 24/7