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    Памела Андерсон впервые в истории появилась на обложке Vogue

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    Памела Андерсон - Памела Андерсон впервые в истории появилась на обложке Vogue
    Памела Андерсон

    Актриса и модель Памела Андерсон, прославившаяся благодаря съемкам для Playboy, снялась для июньского выпуска журнала Vogue Czechoslovakia

    Номер вышел сразу с тремя обложками с надписью Who wants to kill Pamela Anderson?. Модель снимал берлинский фотограф Дэн Белью. На фотографиях Памела лежит в бассейне и лазит по скалам.

    Название съемки вдохновлено культовой чешской комедией "Кто хочет убить Джесси?"  1966 года режиссера Вацлава Ворличека. Сюжет разворачивается вокруг супружеской пары ученых. Муж случайно видит в комиксе очаровательную блондинку, которая никак не выходит у него из головы. Его жена занимается исследованиями сновидений и пытается влезть в сны мужа, из-за чего все, конечно же, идет не по плану.   

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    Памела Андерсон впервые в истории появилась на обложке Vogue
    Памела Андерсон впервые в истории появилась на обложке Vogue
    Памела Андерсон впервые в истории появилась на обложке Vogue
    Памела Андерсон впервые в истории появилась на обложке Vogue
    Памела Андерсон впервые в истории появилась на обложке Vogue
    Памела Андерсон впервые в истории появилась на обложке Vogue
    Памела Андерсон впервые в истории появилась на обложке Vogue
    Памела Андерсон впервые в истории появилась на обложке Vogue

    Как пишут в инстаграме Vogue Czechoslovakia, это впервые в истории Андерсон появилась на обложке Vogue.       

    Джерело: Buro 24/7

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