Cамая стильная пара в мире: Чопра и Ник Джонас



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hellomagazine.com

Семейная пара Приянка Чопра и Ник Джонас признаны самой стильной и модной парой в мире. В рейтинге звезд-модников эта парочка уверенно заняла лидирующую позицию

Знаменитая индийская актриса, модель и певица, Мисс мира 2000 года, Приянка Чопра и американский актер, певец и композитор Ник Джонас (по версии одного из самых знаменитых западных глянцевых изданий названы самой стильной парой в мире.

Американец и индианка сыграли свадьбу в декабре 2018 года. Миллионы людей по всему миру следили и продолжают следить за творческими успехами и личной жизнью этой парочки.

В знаменитом журнале People появился рейтинг самых стильных и модных звезд мирового шоу-бизнеса. Оказалось, что читатели глянца именно Приянку Чопру и Ника Джонаса считают самыми красиво одевающимися знаменитостями.

К слову, Приянка Чопра далеко не впервые возглавляет подобные Топы, поскольку давно за ней закрепилась слава самой привлекательной, обольстительной и женственной красавицы.

Однако на этот раз в лидерах рейтинга Чопра оказалась не одна, а вместе со своим любимым мужем – Ником Джонасом. Эксперты полагают, что американский музыкант попал в рейтинг журнала благодаря своей блистательной супруге.

Когда Приянка и Ник выходят в свет, их наряды во многом перекликаются, создавая гармоничный и красивый образ.

Кроме того, нередко отмечают, что пара выбирает стиль, подобный тому, который был в почете во времена Старого Голливуда, что очень нравится публике.

Джерело: joinfo.ua