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    Шоу-биз

    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»

    • Розсилка
    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»

    В «чистилище» исполнитель попал после участия в проектах российской группы

    Украинский певец Олег Винник, который принял участие в проектах российской группы «Мир 519», оказался в базе сайта «Миротворец». В «чистилища» Винник попал после того, как снялся в видео российского коллектива, в котором, кроме украинского артиста, приняли участие и российские звезды, сторонники президента РФ Путина. Это и Валерий Сюткин и Алексей Кортнев, и Сосо Павлиашвили и многие другие.

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    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»
    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»
    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»
    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»
    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»
    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»
    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»
    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»
    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»
    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»
    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»
    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»
    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»
    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»
    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»
    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»
    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»
    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»
    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»
    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»
    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»
    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»
    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»
    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»
    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»
    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»
    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»
    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»
    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»
    Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»

    «Участник российской пропагандистской антиукраинской акции # всеммир, направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией (страна-агрессор) войны на Украину», - говорится в описании на сайте о Винника.

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