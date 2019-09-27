Олег Винник попал в базу сайта «Миротворец»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В «чистилище» исполнитель попал после участия в проектах российской группы

Украинский певец Олег Винник, который принял участие в проектах российской группы «Мир 519», оказался в базе сайта «Миротворец». В «чистилища» Винник попал после того, как снялся в видео российского коллектива, в котором, кроме украинского артиста, приняли участие и российские звезды, сторонники президента РФ Путина. Это и Валерий Сюткин и Алексей Кортнев, и Сосо Павлиашвили и многие другие.

«Участник российской пропагандистской антиукраинской акции # всеммир, направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией (страна-агрессор) войны на Украину», - говорится в описании на сайте о Винника.