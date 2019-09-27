Николь Кидман оконфузилась на красной дорожке из-за макияжа



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Николь Кидман instagram.com/nicolekidman/

Во время съемки случился конфуз

В Монако состоялся гала-вечер, гостей которого стала 52-летняя Николь Кидман. Всегда идеальная, на этот раз актриса сдала позиции. На мероприятии звезда фильма «Мулен Руж!» появилась в элегантном черном платье с прозрачной вставкой и брошью. Наряд подчеркнул изящную фигуру актрисы. Образ дополнили полупрозрачные лодочки и клатч в тон.

С платьем у Николь не возникло проблем, чего не скажешь о ее макияже. Во время съемки у пресс-вола на лице голливудской звезды был отчетливо виден консилер. Слишком светлый оттенок бросался в глаза и портил весь бьюти-look знаменитой блондинки.