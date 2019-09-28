Гиперреалистичные торты, которые похожи на что угодно, но не на десерты



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boredpanda.com

23-летний Люк Винсентини не похож на большинство кондитеров

Оптические иллюзии и случайный обман зрения довольно популярны в сети, однако этот талантливый парень создает намеренно обычные предметы, которые можно есть. Трудно поверить, но это совсем не то, что сначала пришло вам в голову!

Существует немало профессиональных кондитеров-художников, которые делают из сладостей настоящие шедевры. И это неудивительно, ведь в мире почти каждый второй сладкоежка, который не может устоять перед соблазном съесть что-нибудь сладенькое, шоколадное или сливочное.

Однако этот эксперт в области сладостей отличается от традиционных кондитеров, ведь 23-летний Люк Винсентини не у восторге от обычных многослойных тортов.

Парень способен замаскировать деруны и любую выпечку под обычные будничные предметы и даже другую пищу. Изготовление одного небольшого десерта может занятий 14 часов.

Поэтому на эти фото стоит взглянуть дважды, но также попробовать удержать слюнки.

Джерело: boredpanda.com