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    Гиперреалистичные торты, которые похожи на что угодно, но не на десерты

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    Гиперреалистичные торты, которые похожи на что угодно, но не на десерты
    boredpanda.com

    23-летний Люк Винсентини не похож на большинство кондитеров

    Оптические иллюзии и случайный обман зрения довольно популярны в сети, однако этот талантливый парень создает намеренно обычные предметы, которые можно есть. Трудно поверить, но это совсем не то, что сначала пришло вам в голову!

    Существует немало профессиональных кондитеров-художников, которые делают из сладостей настоящие шедевры. И это неудивительно, ведь в мире почти каждый второй сладкоежка, который не может устоять перед соблазном съесть что-нибудь сладенькое, шоколадное или сливочное.

    Однако этот эксперт в области сладостей отличается от традиционных кондитеров, ведь 23-летний Люк Винсентини не у восторге от обычных многослойных тортов.

    Парень способен замаскировать деруны и любую выпечку под обычные будничные предметы и даже другую пищу. Изготовление одного небольшого десерта может занятий 14 часов.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Поэтому на эти фото стоит взглянуть дважды, но также попробовать удержать слюнки.

    Джерело: boredpanda.com

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