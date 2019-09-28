Модель с кожей «рептилии» ошеломила сеть своими фото



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boredpanda.com

Американская модель Джейза Гэри с ихтиозом — редким кожным заболеванием, намерена покорить индустрию моды

Примеры модели plus size Эшли Грэхем и Винни Харлоу с витилиго вдохновили девушку, которая страдает от ламеллярного врожденного ихтиоза построить карьеру в фешн-индустрии. Ей удалось попасть на страницы итальянского Vogue и даже подписать контракт с модельным агентством We Speak Model Management.

Гэри рассказала о своей болезни, признавшись, что всегда верила в лучшее, хоть и подвергалась буллингу и испытывала массу комплексов:

«Я родилась с заболеванием кожи, которое называется ламеллярным ихтиозом. Это редкое заболевание. Когда я родилась, мои родители не могли понять, что со мной не так, поэтому я находилась большую часть времени в больнице. Но спустя несколько месяцев мне, наконец, был поставлен диагноз. Я впервые поняла, что отличаюсь от других людей уже в сознательном возрасте, когда увидела, как мои родители защищают меня. Все люди пялились на мое лицо и это очень расстраивало мою маму. Она всегда говорила, что так пристально смотреть на кого-то — признак дурного тона», — рассказывает она.

Гэри также призналась, что первый день в школе был для нее непростым:

«В первый день в школе моя мама устроила детям целый урок, объясняя, что происходит с моей кожей. «Это моя дочь и у нее редкое кожное заболевание. Видели, как облазят змеи или ящерицы? Кожа Джейзы такая же, как у них. Она облазит каждые 10−12 дней. Это не заразно. Она такая же, как и все вы». Эти слова говорила моя мама в школьном классе, пока я стояла возле нее», — делится воспоминаниями девушка.

В планах девушки — съемки для глянцевых изданий. Гэри отметила, что с помощью фешн-индустрии хочет вдохновить девушек с таким же заболеванием, как у нее, не стеснятся своего тела и относиться к нему с любовью.

«Я получаю много комментариев от девушек с такой же проблемой, как у меня. Они благодарят меня за то, что я выношу проблему ихтиоза на публику и признаются, что я вдохновляю их на подвиги — например, впервые в жизни выйти на улицу в юбке», — отмечает она.

Джерело: boredpanda.com