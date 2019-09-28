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    Пикантное фото сына помощника Зеленского - Никиты Шефира

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    Пикантное фото сына помощника Зеленского - Никиты Шефира
    instagram.com/nick_shef

    Пользователи сети критикуют фотографию сына помощника Зеленского, называя ее очень пошлой

    В сеть попало пикантное фото сына помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира - Никиты Шефира. Также молодой человек работает помощником народного депутата от партии «Слуга народа» Юрия Киселя.

    Никита в этом году он окончил факультет «международного бизнеса» в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

    Во время президентских выборов Никита Шефир работал в команде Владимира Зеленского.

    Его фото опубликовало издание «Буквы» у себя на Facebook-странице. На снимке помощник нардепа изображен в фартуке с искусственным половым органом огромных размеров. На фартуке у него красуется надпись «Секс-машина».

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    facebook.com/bykvu
    instagram.com/nick_shef
    instagram.com/nick_shef
    instagram.com/nick_shef
    instagram.com/nick_shef
    instagram.com/nick_shef
    instagram.com/nick_shef
    instagram.com/nick_shef
    instagram.com/nick_shef
    instagram.com/nick_shef
    instagram.com/nick_shef
    instagram.com/nick_shef

    Реакция пользователей сети не заставила себя долго ждать. Украинцы возмущены таким пошлым снимком и сетуют на то, кого же выбрали в Верховную Раду.

    Джерело: rbc.ua

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