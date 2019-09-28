Пикантное фото сына помощника Зеленского - Никиты Шефира



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/nick_shef

Пользователи сети критикуют фотографию сына помощника Зеленского, называя ее очень пошлой

В сеть попало пикантное фото сына помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира - Никиты Шефира. Также молодой человек работает помощником народного депутата от партии «Слуга народа» Юрия Киселя.

Никита в этом году он окончил факультет «международного бизнеса» в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Во время президентских выборов Никита Шефир работал в команде Владимира Зеленского.

Его фото опубликовало издание «Буквы» у себя на Facebook-странице. На снимке помощник нардепа изображен в фартуке с искусственным половым органом огромных размеров. На фартуке у него красуется надпись «Секс-машина».

Реакция пользователей сети не заставила себя долго ждать. Украинцы возмущены таким пошлым снимком и сетуют на то, кого же выбрали в Верховную Раду.

Джерело: rbc.ua