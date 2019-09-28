«Танцующая» кошка из Японии – звезда сети: яркие фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/wakaponsan

Трехлетняя Чако даст фору многим признанным танцовщицам. Этой японской кошке по силам даже самые сложные танцевальные па

Животные любят не только красиво двигаться, но и с удовольствием танцевать, – это первое, что приходит на ум после просмотра многочисленных фотографий, посвященных трехлетней кошке Чако из Японии.

Трехлетняя японская кошка Чако – несомненная звезда сети: в посвященный ей микроблог в Инстаграм заходят полюбоваться двадцать тысяч подписчиков. И многие из них не жалеют традиционных «лайков» и восторженных комментариев.

Чако, которая танцует, уже обогнала по популярности многих путешественников, посещающих интересные места нашей планеты, а также другие микроблоги, посвященные домашним животным.

Чако изящно летает по воздуху, как профессиональная балерина, бегает на передних лапах, как опытный атлет, вращается на земле, как опытный танцор брейк-данса, и это далеко не все – арсенал движений японской кошки восхищает и умиляет.

У Чако есть сестра Сузука – она тоже с удовольствием танцует, хотя и не так активно и не с таким интересом. Нынешний хозяин заприметил их в кото-кафе, куда приносят домашних животных, чтобы пристроить их в добрые руки.

Наблюдая за кошками, он заметил, что Чако при движении принимает очень интересные позы, и стал фотографировать, а затем выкладывать в интернет – «танцы» очень понравились пользователям сети.

А вот самыми красивыми кошками многие интернет-пользователи считают сестер с глазами изумрудного цвета. Уникальный цвет радужной оболочки делает их взгляды поистине магическими.

Джерело: apostrophe.ua