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    Гости Недели моды в Тбилиси: streetstyle

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    Гости Недели моды в Тбилиси: streetstyle
    vogue.ua

    Пока весь мир готовится к большому модному марафону, а ведущие дома демонстрируют круизные коллекции будущего года, в столице Грузии прошла своя Неделя моды

    Свои коллекции сезона осень-зима 2019/2020 показали как известные дизайнеры, так и начинающие таланты.

    В их числе трикотажный бренд Lalo и перспективный дизайнер Ака Продиашвили, который черпает вдохновение в городской ЛГБТ-среде . 

    Родина дизайнера Демны Гвасалия очередной раз удивила нестандартными сочетаниями и эффектными деталями в образах модниц.

    Девушки примеряли нескучные брючные костюмы, кожаные ансамбли, футуристические силуэты и солнцезащитные очки в стиле sci-fi. 

    Из сезона в сезон Тбилиси подтверждает свой статус авторитета индустрии, а гости показов демонстрируют это наглядно.

    Местный стритстайл отличается демократичностью и эклектикой, совмещая в себе и актуальные тренды уличной моды, и местный колорит, и желание быть оригинальными и яркими. В этом сезоне у тбилисских модников в особом почете оказался неон и 1990-е, с которыми он часто ассоциируется.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Tbilisi Fashion week проходит уже в девятый раз. Несколько лет назад организаторы мероприятия решили посвящать открытие каждого сезона легендарным грузинским женщинам, которые запомнились своим особенным вкусом, стилем и красотой, среди них актриса Софико Чиаурели, хореограф Нино Рамишвили, художница Елена Ахвледиани.


    Джерело: vogue.ua

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