Гости Недели моды в Тбилиси: streetstyle



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vogue.ua

Пока весь мир готовится к большому модному марафону, а ведущие дома демонстрируют круизные коллекции будущего года, в столице Грузии прошла своя Неделя моды

Свои коллекции сезона осень-зима 2019/2020 показали как известные дизайнеры, так и начинающие таланты.

В их числе трикотажный бренд Lalo и перспективный дизайнер Ака Продиашвили, который черпает вдохновение в городской ЛГБТ-среде .

Родина дизайнера Демны Гвасалия очередной раз удивила нестандартными сочетаниями и эффектными деталями в образах модниц.

Девушки примеряли нескучные брючные костюмы, кожаные ансамбли, футуристические силуэты и солнцезащитные очки в стиле sci-fi.

Из сезона в сезон Тбилиси подтверждает свой статус авторитета индустрии, а гости показов демонстрируют это наглядно.

Местный стритстайл отличается демократичностью и эклектикой, совмещая в себе и актуальные тренды уличной моды, и местный колорит, и желание быть оригинальными и яркими. В этом сезоне у тбилисских модников в особом почете оказался неон и 1990-е, с которыми он часто ассоциируется.

Tbilisi Fashion week проходит уже в девятый раз. Несколько лет назад организаторы мероприятия решили посвящать открытие каждого сезона легендарным грузинским женщинам, которые запомнились своим особенным вкусом, стилем и красотой, среди них актриса Софико Чиаурели, хореограф Нино Рамишвили, художница Елена Ахвледиани.





Джерело: vogue.ua