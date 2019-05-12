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    Сумки с работой Энди Уорхола: стильная коллекция

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    Сумки с работой Энди Уорхола: стильная коллекция
    vogue.ua

    Eastpak представили свою четвертую коллекцию, вдохновленную жизнью и творчеством американского художника Энди Уорхола

    Новая капсула посвящена одному из самых узнаваемых произведений Уорхола – цветным «Банкам с супом Кэмпбелл» 1965 года. 

    Знаменитый мотив переведен на рюкзаки, поясные сумки, мешки и багажи на колесах. Все модели выполнены в различных цветах и формах.

    Сам Уорхол был фанатом рюкзака Eastpak Padded Pak’r, поэтому совершенно логично, что бренд перенес его банку супа Campbell на этот классический силуэт. 

    Сумка с мягкой подкладкой для ноутбука, задней панелью и ремнями предлагается в трех цветовых вариантах: морковного, мятного и томатного.

    Модель Springer Waist поставляется в таких же оттенках. Она изготовлена из специальной водоотталкивающей ткани. В дорожной сумке Duffle Can есть основное отделение, боковой карман на молнии и прочные ручки. 

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    В этом случае багаж на колесиках Tranverz доступен в трех размерах и трех цветовых вариантах. В том числе Eastpak выпустили ограниченный выпуск любимого рюкзака Уорхола Padded Pak’r из серебристой кожи с изображением супа на внутренней части.

    Джерело: vogue.ua

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