Сумки с работой Энди Уорхола: стильная коллекция



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vogue.ua

Eastpak представили свою четвертую коллекцию, вдохновленную жизнью и творчеством американского художника Энди Уорхола

Новая капсула посвящена одному из самых узнаваемых произведений Уорхола – цветным «Банкам с супом Кэмпбелл» 1965 года.

Знаменитый мотив переведен на рюкзаки, поясные сумки, мешки и багажи на колесах. Все модели выполнены в различных цветах и формах.

Сам Уорхол был фанатом рюкзака Eastpak Padded Pak’r, поэтому совершенно логично, что бренд перенес его банку супа Campbell на этот классический силуэт.

Сумка с мягкой подкладкой для ноутбука, задней панелью и ремнями предлагается в трех цветовых вариантах: морковного, мятного и томатного.

Модель Springer Waist поставляется в таких же оттенках. Она изготовлена из специальной водоотталкивающей ткани. В дорожной сумке Duffle Can есть основное отделение, боковой карман на молнии и прочные ручки.

В этом случае багаж на колесиках Tranverz доступен в трех размерах и трех цветовых вариантах. В том числе Eastpak выпустили ограниченный выпуск любимого рюкзака Уорхола Padded Pak’r из серебристой кожи с изображением супа на внутренней части.

Джерело: vogue.ua