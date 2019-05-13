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    Какомицли - очаровательный зверек, о котором вы никогда не слышали

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    Какомицли - очаровательный зверек, о котором вы никогда не слышали
    boredpanda.com

    Не знаете, кто такой какомицли? Неудивительно. Этот милый зверек, похожий то ли на глазастую кошку, то ли на миниатюрного енота, живет только в Северной Америке

    Какомицли живут, в основном, на западе и юго-западе США. Их здесь зовут «кольцехвостыми кошками», однако кошачьим они даже не родственники: их ближайшая родня - еноты. 

    Однако осторожные какомицли показываются людям на глаза гораздо реже, чем еноты. По манерам они действительно напоминают кошачьих: например, какомицли, точно так же, как кошки, облизывают лапу и тщательно умывают ей мордочку.

    На западе США какомицли часто зовут «шахтерской кошкой», поскольку раньше их часто видели в окрестностях шахтерских лагерей. Там они охотились на грызунов, привлеченных остатками человеческой еды.

    Иногда какомицли зовут «кошачьими скунсами», поскольку они, как и скунсы, защищаясь, выпускают из-под хвоста струю пахучей жидкости.

    Какомицли легко узнать по пушистому хвосту, превосходящему длиной само животное, огромным темным глазам и остроконечным ушам, напоминающим ушил лисицы.

    Какомицли всеядны. Они отлично бегают и лазают по деревьям, что делает их прекрасными охотницами. В их меню входят, в основном, грызуны, насекомые, кролики и суслики, однако они не брезгуют и ящерицами, птицами и лягушками, и даже могут поймать змею. Однако с неменьшим удовольствием они поедают и растительную пищу - желуди, ягоды и фрукты, которые часто таскают из фруктовых садов.

    Однако этим ловким охотникам приходится опасаться охотников покрупнее. Крупные совы, койоты, рыси и пумы с удовольствием питаются какомицли.

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    boredpanda.com
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    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com


    Несмотря на то, что встретить какомицли сложно, услышать его вполне реально. Животные используют для общения самые ранообразные звуки - лай, тяфканье, вой и повизгивание.

     

    Джерело: boredpanda.com

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