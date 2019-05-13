Какомицли - очаровательный зверек, о котором вы никогда не слышали



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boredpanda.com

Не знаете, кто такой какомицли? Неудивительно. Этот милый зверек, похожий то ли на глазастую кошку, то ли на миниатюрного енота, живет только в Северной Америке

Какомицли живут, в основном, на западе и юго-западе США. Их здесь зовут «кольцехвостыми кошками», однако кошачьим они даже не родственники: их ближайшая родня - еноты.

Однако осторожные какомицли показываются людям на глаза гораздо реже, чем еноты. По манерам они действительно напоминают кошачьих: например, какомицли, точно так же, как кошки, облизывают лапу и тщательно умывают ей мордочку.

На западе США какомицли часто зовут «шахтерской кошкой», поскольку раньше их часто видели в окрестностях шахтерских лагерей. Там они охотились на грызунов, привлеченных остатками человеческой еды.

Иногда какомицли зовут «кошачьими скунсами», поскольку они, как и скунсы, защищаясь, выпускают из-под хвоста струю пахучей жидкости.

Какомицли легко узнать по пушистому хвосту, превосходящему длиной само животное, огромным темным глазам и остроконечным ушам, напоминающим ушил лисицы.

Какомицли всеядны. Они отлично бегают и лазают по деревьям, что делает их прекрасными охотницами. В их меню входят, в основном, грызуны, насекомые, кролики и суслики, однако они не брезгуют и ящерицами, птицами и лягушками, и даже могут поймать змею. Однако с неменьшим удовольствием они поедают и растительную пищу - желуди, ягоды и фрукты, которые часто таскают из фруктовых садов.

Однако этим ловким охотникам приходится опасаться охотников покрупнее. Крупные совы, койоты, рыси и пумы с удовольствием питаются какомицли.





Несмотря на то, что встретить какомицли сложно, услышать его вполне реально. Животные используют для общения самые ранообразные звуки - лай, тяфканье, вой и повизгивание.

Джерело: boredpanda.com