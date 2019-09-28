Жених принцессы Беатрис поделился снимками в честь их помолвки



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Первые официальные фотографии с помолвки

Черно-белые кадры были сделаны фотографов Миссаном Харриманом в Роял-лодж в Виндзоре. На них Эдо и Беа запечатлены со счастливыми, романтичными и даже дурашливыми лицами.

В подписи под фото Мопелли Моцци написал следующее: «Ты никогда не будешь одна, любовь моя, мое сердце - твой дом. Рука об руку, сегодня, завтра и навсегда!», - красиво написал возлюбленный принцессы.

Напомним, предложение Эдоардо сделал принцессе Йоркской Беатрис во время их летних каникул в Италии.

«Мы очень рады и взволнованы тем, что вместе начинаем это жизненное приключение, и не можем дождаться свадьбы. У нас так много общих интересов и ценностей, и мы знаем, что это поможет нам в будущем, полном любви и счастья».

Жених подарил девушке очень красивое кольцо с бриллиантами. Королевская свадьба состоится в следующем году, скорее всего весной.

Джерело: tsn.ua