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    Фото

    Жених принцессы Беатрис поделился снимками в честь их помолвки

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    Жених принцессы Беатрис поделился снимками в честь их помолвки
    instagram.com/edomapellimozzi

    Первые официальные фотографии с помолвки

    Черно-белые кадры были сделаны фотографов Миссаном Харриманом в Роял-лодж в Виндзоре. На них Эдо и Беа запечатлены со счастливыми, романтичными и даже дурашливыми лицами. 

    В подписи под фото Мопелли Моцци написал следующее: «Ты никогда не будешь одна, любовь моя, мое сердце - твой дом. Рука об руку, сегодня, завтра и навсегда!», - красиво написал возлюбленный принцессы.

    Напомним, предложение Эдоардо сделал принцессе Йоркской Беатрис во время их летних каникул в Италии.

    «Мы очень рады и взволнованы тем, что вместе начинаем это жизненное приключение, и не можем дождаться свадьбы. У нас так много общих интересов и ценностей, и мы знаем, что это поможет нам в будущем, полном любви и счастья».

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    instagram.com/edomapellimozzi
    instagram.com/edomapellimozzi
    instagram.com/edomapellimozzi
    instagram.com/edomapellimozzi

    Жених подарил девушке очень красивое кольцо с бриллиантами. Королевская свадьба состоится в следующем году, скорее всего весной.

    Джерело: tsn.ua

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