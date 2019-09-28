100-килограммовая бразилианка высмеивает в Instagram «идеальные» фото знаменитостей



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boredpanda.com

Домохозяйка из Бразилии Рената Нея – активная пользовательница Instagram. В своем блоге она оригинальным образом показывает, что женщинам не стоит комплексовать по поводу фигуры

Рената сильно поправилась после рождения второго ребенка и стала весить 130 кг. Это «событие» смотивировало ее сесть на диету и начать активные занятия спортом. А еще Рената обратила внимание на нереалистичные стандарты красоты, которые постоянно мелькают в СМИ и глянцевых журналах.

Она захотела повторить пару фотосессий, чтобы показать, как нелепо они будут выглядеть с обычными людьми в главной роли. А заодно и показать людям, что она не стоит на месте и пытается похудеть.

«Я обычная домохозяйка, которая стирает, готовит еду, заботится о родных и близких. У меня остается очень мало времени на себя, – сказала Metro Рената. – В свободную минуту я смотрела на фотографии красивых и стройных женщин в разных журналах и думала, а вот как же я буду показывать свою повседневную жизнь, как буду демонстрировать изменения в своей фигуре...Спустя время ко мне пришла идея. На новые снимки меня вдохновляют разные фотографии, я пытаюсь представить, как бы на них смотрелась. И потом реализую. Родным и близким мой блог нравится, они смеются и улыбаются».

Блог Ренаты насчитывает больше тысячи публикаций, на нее подписаны порядка 25 тысяч человек. В комментариях многие отмечают, что узнают на ее коллажах себя. На спортивном поприще у Ренаты тоже есть успехи: теперь она весит 115 кг.





«Я счастлива, что есть успехи в спорте и что мое творчество имеет отклик, – подчеркнула Рената. – Я стараюсь показать, что абсолютно любая женщина может быть красивой и вообще все люди должны ценить то, что имеют. В том числе в плане фигуры. Женщины должны перестать стесняться, мы должны любить и уважать друг друга».

Джерело: boredpanda.com