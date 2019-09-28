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    Сара Джессика Паркер примеряет фуксию

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    Сара Джессика Паркер примеряет фуксию
    vogue.ua

    Сара Джессика Паркер давняя поклонница нью-йоркского балета и пытается не пропускать здесь важные примеры и старт сезонов

    Сара Джессика Паркер – это женщина-хамелеон, которая чувствует себя абсолютно естественно как в кэжуал-образе, рассекая по Нью-Йорку на велосипеде, так и в роскошном наряде на званом ужине.

    Последний она и продемонстрировала на гала-вечере Нью-Йорк Сити балета, посвященном старту сезона.

    На красной дорожке мероприятия она появилась в неоново-розовом платье Zac Posen с глубоким декольте, корсетом и пышной юбкой.

    Создал его Зак Позен – один из любимых дизайнеров американской публики. Не обошлось в образе и без сюрпризов – вместо ожидаемого миниатюрного клатча Паркер взяла с собой сумку-мешок, усеянную блестками, а завершила образ разноцветными босоножками.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Кэрри Брэдшоу точно оценила бы.

    Джерело: vogue.ua

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