«У меня лапки»: пользователи сети в восторге от крысы-художника



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boredpanda.com

Не судите строго, он только начинает рисовать

Амали Андерсон, владелица крысы, учится на кафедры анимации. Именно она обучила своего питомца рисовать картины ногами. Амали просто опускала крысиные лапки в акварель и пускала питомца ходить по бумаге. Девушка рассказала, что Дарию нужно около 10 минут, чтобы закончить один рисунок. Амали продает картины, нарисованные любимым питомцем.

Крыс девушка любила с самого детства. К сожалению, долго эти животные не живут. Вот и Дарий недавно скончался, но его картины все равно продолжают радовать пользователей социальных сетей.

«Дарий появился у меня в 2017, он был особенный. Он выглядел таким добрым и ласковым, я сразу же влюбилась в него, как увидела».

«Дарий стал известным, и я так счастлива, что он до сих пор нравится людям. Это то, что она заслужил! Он был таким робким и застенчивым, не любил бегать вокруг, как другие крысы. Он лежал у меня на коленях и спал в моей кровати. Он был зависим от меня, цеплялся ко мне, как маленький ребенок. Я тоже привязалась к нему и с трудом представляла, что его нужно будет отпустить».

На первые деньги, полученные с продаж картин, девушка купила питомцу поводок — чтобы можно было вместе гулять на улице.

Джерело: boredpanda.com