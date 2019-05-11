Кот Гринго выглядит, как настоящий джентльмен со своими белыми усами



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boredpanda.com

Все, что ему сейчас нужно, это цилиндр, круглые очки и трубка, и у него должно быть собственное детективное шоу викторианской эпохи

В интернете появилась новая звезда — годовалый британский котик Гринго с уникальным рисунком на шоколадной мордочке в виде роскошных белых усов.

Гринго живет во Франции со своими хозяевами Сабриной и Роменом.

У молодого котика с такой аристократичной внешностью уже в первые месяцы жизни набралось более 60 тыс. подписчиков, когда какие-то злыдни взломали его аккаунт.

Теперь Гринго вновь стремительно набирает популярность в сети Instagram.

«Гринго очень веселый и жизнерадостный котенок с милейшим характером. Он обожает играть и шалить днем и ночью: карабкаться по занавескам, когтить диван, с разбегу прыгать в горшки с цветами».

«Он любит вставать на задние лапки, прямо как сурикат, и несколько минут неподвижно стоять в этой забавной позе.»

«Гринго выглядит совершенно уникально, да и ведет себя так же. Он постоянно обнюхивает наши тарелки, чтобы не пропустить самые вкусные кусочки; постоянно ворует губку с кухни, чтобы «убить» и пожевать ее, и нам все время приходится ее прятать.»

Сабрина и Ромен нашли фотографию Гринго на популярном французском сайте питомника, и тут же влюбились в британчика с «гвардейскими» усами. В их семье тогда уже жил роскошный кот Милко (Milko), но никакой ревности у избалованного любовью красавца к трехмесячному Гринго не возникло.





Коты подружились буквально за несколько дней и теперь они не могут жить друг без друга.





Джерело: boredpanda.com