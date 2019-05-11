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    Кот Гринго выглядит, как настоящий джентльмен со своими белыми усами

    • Розсилка
    Кот Гринго выглядит, как настоящий джентльмен со своими белыми усами
    boredpanda.com

    Все, что ему сейчас нужно, это цилиндр, круглые очки и трубка, и у него должно быть собственное детективное шоу викторианской эпохи

    В интернете появилась новая звезда — годовалый британский котик Гринго с уникальным рисунком на шоколадной мордочке в виде роскошных белых усов.

    Гринго живет во Франции со своими хозяевами Сабриной и Роменом.

    У молодого котика с такой аристократичной внешностью уже в первые месяцы жизни набралось более 60 тыс. подписчиков, когда какие-то злыдни взломали его аккаунт.

    Теперь Гринго вновь стремительно набирает популярность в сети Instagram.

    «Гринго очень веселый и жизнерадостный котенок с милейшим характером. Он обожает играть и шалить днем и ночью: карабкаться по занавескам, когтить диван, с разбегу прыгать в горшки с цветами». 

    «Он любит вставать на задние лапки, прямо как сурикат, и несколько минут неподвижно стоять в этой забавной позе.»

    «Гринго выглядит совершенно уникально, да и ведет себя так же. Он постоянно обнюхивает наши тарелки, чтобы не пропустить самые вкусные кусочки; постоянно ворует губку с кухни, чтобы «убить» и пожевать ее, и нам все время приходится ее прятать.»

    Сабрина и Ромен нашли фотографию Гринго на популярном французском сайте питомника, и тут же влюбились в британчика с «гвардейскими» усами. В их семье тогда уже жил роскошный кот Милко (Milko), но никакой ревности у избалованного любовью красавца к трехмесячному Гринго не возникло.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com


    Коты подружились буквально за несколько дней и теперь они не могут жить друг без друга.


    Джерело: boredpanda.com

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