В итальянском лесу появилась необычная инсталляция
-
Розсилка
На поляне посреди итальянского леса парит похожая на сверкающую люстру инсталляция, сделанная из тысяч капель дождя
Американец Джон Грейд, John Grade Studio установил над поляной в роще «Резервуар» — накопитель из пяти тысяч прозрачных «капель» для сбора дождевой воды. Объект расположен в парке искусств Arte Sella, в Борго Валзугано, недалеко от города Тренто в горах на севере Италии.
Каждая «капля» прикрепляется к одной из двух прозрачных сеток, подвешенных к верхушкам деревьев. Инсталляция отражает непрерывно трансформирующийся объем. Поскольку дождевая вода или снег накапливается неравномерно, положение и профиль сетей снижаются и смещаются. Когда собранная вода испаряется, форма возвращается к своему первоначальному состоянию.
Вертикальный диапазон движения ограничен пружинами, поэтому инсталляция всегда остается на высоте не менее 3 метров над землей. В случае обильного дождя вес скульптуры составляет около 250 кг.
Сети поддерживаются центральными кольцами из нержавеющей стали, диаметром 50 см, которые служат для поддержания натяжения между низкими центрами сетей и опорными стволами деревьев.
Призер многочисленных арт-конкурсов Джон Грэйд (р. 1970) живет и работает в Сиэтле. Его тема — изменение геологических и биологических форм и экосистем. Джон работает со своей студийной командой над созданием иммерсивных крупномасштабных инсталляций.
Кинетика, непостоянство и случайность часто являются самыми важными факторами в его работах. География инсталляций охватывает Неваду, высокогорные леса Гватемалы и ландшафты за Северным полярным кругом.
Новые исследования Джона Грейда связаны с ураанами, землетрясениями и стихийными бедствиями.
Джерело: boredpanda.com