В итальянском лесу появилась необычная инсталляция



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

На поляне посреди итальянского леса парит похожая на сверкающую люстру инсталляция, сделанная из тысяч капель дождя

Американец Джон Грейд, John Grade Studio установил над поляной в роще «Резервуар» — накопитель из пяти тысяч прозрачных «капель» для сбора дождевой воды. Объект расположен в парке искусств Arte Sella, в Борго Валзугано, недалеко от города Тренто в горах на севере Италии.

Каждая «капля» прикрепляется к одной из двух прозрачных сеток, подвешенных к верхушкам деревьев. Инсталляция отражает непрерывно трансформирующийся объем. Поскольку дождевая вода или снег накапливается неравномерно, положение и профиль сетей снижаются и смещаются. Когда собранная вода испаряется, форма возвращается к своему первоначальному состоянию.

Вертикальный диапазон движения ограничен пружинами, поэтому инсталляция всегда остается на высоте не менее 3 метров над землей. В случае обильного дождя вес скульптуры составляет около 250 кг.

Сети поддерживаются центральными кольцами из нержавеющей стали, диаметром 50 см, которые служат для поддержания натяжения между низкими центрами сетей и опорными стволами деревьев.

Призер многочисленных арт-конкурсов Джон Грэйд (р. 1970) живет и работает в Сиэтле. Его тема — изменение геологических и биологических форм и экосистем. Джон работает со своей студийной командой над созданием иммерсивных крупномасштабных инсталляций.

Кинетика, непостоянство и случайность часто являются самыми важными факторами в его работах. География инсталляций охватывает Неваду, высокогорные леса Гватемалы и ландшафты за Северным полярным кругом.

Новые исследования Джона Грейда связаны с ураанами, землетрясениями и стихийными бедствиями.

Джерело: boredpanda.com