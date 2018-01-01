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    Десять оптических 3D-иллюзий, которые удивят вас

    Оптические иллюзии создаются с помощью простых манипуляций с линиями, цветами и узорами, чтобы запутать наши мозги
    С каждым днем оптические иллюзии все чаще используются в искусстве, развлечениях и в научных исследованиях, ориентированных на аудиторию. С незапамятных времен художники придумывали новые идеи и методы, требующие полного сенсорного взаимодействия со зрителями — что-то, что дало бы большой толчок их мозгу. Вот список из 10 таких установок с
    • 14 Сiчня, 18:07
    • Розсилка

    Оптические иллюзии создаются с помощью простых манипуляций с линиями, цветами и узорами, чтобы запутать наши мозги

    С каждым днем оптические иллюзии все чаще используются в искусстве, развлечениях и в научных исследованиях, ориентированных на аудиторию. С незапамятных времен художники придумывали новые идеи и методы, требующие полного сенсорного взаимодействия со зрителями — что-то, что дало бы большой толчок их мозгу. Вот список из 10 таких установок с оптическими иллюзиями, которые способны сбить с толку любого.

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    на весь екран згорнути
    Десять оптических 3D-иллюзий, которые удивят вас
    Десять оптических 3D-иллюзий, которые удивят вас
    Десять оптических 3D-иллюзий, которые удивят вас
    Десять оптических 3D-иллюзий, которые удивят вас
    Десять оптических 3D-иллюзий, которые удивят вас
    Десять оптических 3D-иллюзий, которые удивят вас
    Десять оптических 3D-иллюзий, которые удивят вас
    Десять оптических 3D-иллюзий, которые удивят вас
    Десять оптических 3D-иллюзий, которые удивят вас
    Десять оптических 3D-иллюзий, которые удивят вас
    Десять оптических 3D-иллюзий, которые удивят вас
    Десять оптических 3D-иллюзий, которые удивят вас
    Десять оптических 3D-иллюзий, которые удивят вас
    Десять оптических 3D-иллюзий, которые удивят вас
    Десять оптических 3D-иллюзий, которые удивят вас
    Десять оптических 3D-иллюзий, которые удивят вас
    Десять оптических 3D-иллюзий, которые удивят вас
    Десять оптических 3D-иллюзий, которые удивят вас

    Ранее Scotch публиковал невероятные визуальные иллюзии на человеческих руках от австралийского художника Лиши Симпсона.

    Джерело: Fullpicture.ru

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