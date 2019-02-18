Девушка-блогер из Африки стала звездой соцети благодаря скульптурам из своих волос



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/laetitiaky/

За необычным творчеством художницы следят почти 170 тысяч человек.

Молодая девушка-блогер из Кот-д’Ивуара Летиция Кай стала настоящей звездой соцсети Instagram благодаря своему необычному хобби. Художница и модельер создает настоящие скульптуры из своих волос и публикует фотографии на своей странице.

Летиция может похвастаться густой копной волос, которая помогает ей создавать невероятные формы на своей голове — самолеты, велосипеды, деревья, предметы быта, животных, надписи и даже портреты и эмоции людей.

За необычным творчеством африканки следят более 168 тысяч подписчиков в социальной сети Instagram.



