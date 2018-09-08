Девушка высмеяла идеальные фото из Instagram



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джеральдин Вест

Интернет-сообщество не устает высмеивать социальную сеть Instagram за излишнюю роскошь, блеск и неправдоподобную идеальность

Наверное каждый из нас, хотя бы один раз в жизни, ретушировал фото перед тем, как публиковать его на своей странице в соцсети.

Пользователи социальных сетей частенько грешат тем, что приукрашивают свои фотографии, превращая реальность в неправдоподобные фантазии.

Этот факт не мог остаться незамеченным для внимательных шутников, которые начали всячески шутить на эту тему.

Недавно в Instagram набрали большую популярность снимки, на которых женщина смешно показывает, что идеальные фото в социальных сетях, на самом деле, далеки от реальности

Все знают, что у девушек классное чувство юмора, и с этим трудно поспорить.

Ежедневно в соцсетях мы наблюдаем за фотографиями знаменитостей, друзей и знакомых, которые очень далеки от реальности.

Девушке из Кельна по имени Джеральдин Вест надоела эта лживость и искуственность. Она решила сделать серию фотографий под названием «Instagram и реальность», что демонстрирует смешную разницу между сетями и тем, что за кадром.

Стоит отметить, что именно благодаря хорошему чувству юмора девушки, эти коллажи вышли не только поучительными, но и очень веселыми.

С помощью этой идеи девушка собрала уже почти 18 тысяч подписчиков на свою страничку. Правда критики отмечают, что так называемые реальные снимки Джеральдины тоже слишком постановочные.

Джерело: mignews.com.ua