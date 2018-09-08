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    Девушка высмеяла идеальные фото из Instagram

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    Джеральдин Вест - Девушка высмеяла идеальные фото из Instagram
    Джеральдин Вест

    Интернет-сообщество не устает высмеивать социальную сеть Instagram за излишнюю роскошь, блеск и неправдоподобную идеальность

    Наверное каждый из нас, хотя бы один раз в жизни, ретушировал фото перед тем, как публиковать его на своей странице в соцсети.

    Пользователи социальных сетей частенько грешат тем, что приукрашивают свои фотографии, превращая реальность в неправдоподобные фантазии.

    Этот факт не мог остаться незамеченным для внимательных шутников, которые начали всячески шутить на эту тему.

    Недавно в Instagram набрали большую популярность снимки, на которых женщина смешно показывает, что идеальные фото в социальных сетях, на самом деле, далеки от реальности

    Все знают, что у девушек классное чувство юмора, и с этим трудно поспорить.

    Ежедневно в соцсетях мы наблюдаем за фотографиями знаменитостей, друзей и знакомых, которые очень далеки от реальности.

    Девушке из Кельна по имени Джеральдин Вест надоела эта лживость и искуственность. Она решила сделать серию фотографий под названием «Instagram и реальность», что демонстрирует смешную разницу между сетями и тем, что за кадром.

    Стоит отметить, что именно благодаря хорошему чувству юмора девушки, эти коллажи вышли не только поучительными, но и очень веселыми.

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    Девушка высмеяла идеальные фото из Instagram
    Девушка высмеяла идеальные фото из Instagram
    Девушка высмеяла идеальные фото из Instagram
    Девушка высмеяла идеальные фото из Instagram
    Девушка высмеяла идеальные фото из Instagram
    Девушка высмеяла идеальные фото из Instagram
    Девушка высмеяла идеальные фото из Instagram
    Девушка высмеяла идеальные фото из Instagram
    Девушка высмеяла идеальные фото из Instagram
    Девушка высмеяла идеальные фото из Instagram
    Девушка высмеяла идеальные фото из Instagram
    Девушка высмеяла идеальные фото из Instagram
    Девушка высмеяла идеальные фото из Instagram
    Девушка высмеяла идеальные фото из Instagram
    Девушка высмеяла идеальные фото из Instagram
    Девушка высмеяла идеальные фото из Instagram
    Девушка высмеяла идеальные фото из Instagram
    Девушка высмеяла идеальные фото из Instagram

    С помощью этой идеи девушка собрала уже почти 18 тысяч подписчиков на свою страничку. Правда критики отмечают, что так называемые реальные снимки Джеральдины тоже слишком постановочные. 

    Джерело: mignews.com.ua

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