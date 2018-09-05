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    Фото

    Названы самые сексуальные женщины лета по версии журнала Maxim

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    Хейли Болдуин - Названы самые сексуальные женщины лета по версии журнала Maxim
    Хейли Болдуин

    Американский мужской журнал Maxim подвел итоги лета, опубликовав Insta-фото самых горячих женщин минувшего сезона

    Фотоподборка включила в себя 20 кадров, опубликованных в Сети самыми сексуальными, по мнению редакции глянца, женщинами. Среди них: голливудская актриса Сальма Хайек, бразильская модель Алессандра Амбросио, американская модель plus size Эшли Грэм и самая горячая женщина 2018 года по версии Maxim Кейт Аптон.

    И это неудивительно – соблазнительными формами последней восхищаются миллионы мужчин по всему миру.Девушке с таким размером груди очень трудно смотреть только в глаза. На счету Кейт — две обложки престижного спецвыпуска купальников Sports Illustrated, роль в голливудском фильме «Другая женщина» вместе с Камерон Диас и множество рекламных контрактов.

    На обложке июльского номера Maxim Кейт позирует в укороченном топе на фоне песчаных дюн. Съемки проходили в Израиле, в пустыне Негев. Модель признается, что впервые побывала в этой стране, и она произвела на нееглубокое впечатление. Снимал Кейт известный французский фотограф Жиль Бенсимон, работавший со многими звездами.

    На снимках, вошедших в рейтинг издания, знаменитые женщины изображены преимущественно в бикини, а также в кроп-топах и других откровенных нарядах.

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    Жасмин Тукс
    Кара Дель Торо
    Эмили Сирс
    Ариэль Уинтер
    Сальма Хайек
    Джозефин Скривер
    Холли Берри
    Джиджи Хадид
    Деми Ловато
    Эбигейл Рэтчфорд
    Линдси Пелас
    Алексис Рэн
    Хейли Болдуин
    Кейт Аптон
    Сара Джин Андервуд
    Искра Лоуренс
    Алессандра Амбросио
    Лили Олдридж
    Элизабет Херли

    «Насладитесь 20 горячими кадрами женщин, благодаря которым жаркое лето длится круглый год. Спасибо за то, что вы есть!», - отмечают в редакции журнала.

     

    Джерело: maxim.com

    мода и красота фотография актриса модель самые сексуальные
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