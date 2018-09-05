Названы самые сексуальные женщины лета по версии журнала Maxim



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хейли Болдуин

Американский мужской журнал Maxim подвел итоги лета, опубликовав Insta-фото самых горячих женщин минувшего сезона

Фотоподборка включила в себя 20 кадров, опубликованных в Сети самыми сексуальными, по мнению редакции глянца, женщинами. Среди них: голливудская актриса Сальма Хайек, бразильская модель Алессандра Амбросио, американская модель plus size Эшли Грэм и самая горячая женщина 2018 года по версии Maxim Кейт Аптон.

И это неудивительно – соблазнительными формами последней восхищаются миллионы мужчин по всему миру.Девушке с таким размером груди очень трудно смотреть только в глаза. На счету Кейт — две обложки престижного спецвыпуска купальников Sports Illustrated, роль в голливудском фильме «Другая женщина» вместе с Камерон Диас и множество рекламных контрактов.

На обложке июльского номера Maxim Кейт позирует в укороченном топе на фоне песчаных дюн. Съемки проходили в Израиле, в пустыне Негев. Модель признается, что впервые побывала в этой стране, и она произвела на нееглубокое впечатление. Снимал Кейт известный французский фотограф Жиль Бенсимон, работавший со многими звездами.

На снимках, вошедших в рейтинг издания, знаменитые женщины изображены преимущественно в бикини, а также в кроп-топах и других откровенных нарядах.

«Насладитесь 20 горячими кадрами женщин, благодаря которым жаркое лето длится круглый год. Спасибо за то, что вы есть!», - отмечают в редакции журнала.

Джерело: maxim.com