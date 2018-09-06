  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Стыд и срам: Откровенные снимки знаменитостей с детьми, которые повергли в шок поклонников

    • Розсилка
    Слишком откровенные снимки знаменитостей с детьми - Стыд и срам: Откровенные снимки знаменитостей с детьми, которые повергли в шок поклонников
    Слишком откровенные снимки знаменитостей с детьми

    Обнаженными фотографиями сегодня уже никого не удивишь

    Но, когда откровенные снимки делаются под руку с детьми — это вызывает жуткий всплеск негатива со стороны общества.

    Знаменитостей порицают за пропаганду кормления грудью в общественных местах, их критикуют за то, что они принимают слишком сексуальные позы и называют ненормальными, когда они купаются с детьми в ванной без одежды.

    В нашей фотогалерее вы найдете снимки, которые вызвали огромный резонанс в сети. 

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Вайнона Райдер загорает топлесс, однако многим не понять, как на общественном пляже можно появляться в таком виде. Тем более, когда рядом твой сын.
    Многие до сих пор с ужасом вспоминают фото Ким Кардашьян топлесс, которое было сделано ее дочерью.
    Обнаженная плюс-сайз модель Тесс Холидей и ее сын
    Крисси Тиган, несмотря на постоянную критику, все равно не видит ничего плохого в том, чтобы ходить голой перед детьми.
    Анна Седокова гордится своим телом. В отличие от своих подписчиков ничего плохого в этом фото не видит.
    Безобидный снимок Натальи Водяновой со старшим сыном не поняли пользователи Сети.

    Читайте также: Невероятно чувственные женские образы на полотнах французской художницы впечатлили сеть

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    знаменитости фотография дети звезд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ