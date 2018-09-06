Деми Роуз: Instagram пышнотелой модели создан для любителей аппетитных форм



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Последнее время многих активно впечатляет Деми Роуз. Штыефпкфь модели ломится от огромного количества пикантных фото, которыми пышнотелая звезда радует поклонников.

Британская модель Деми Роуз – сенсация социальных сетей. На ее аккаунт в Инстаграм подписаны 7,5 млн человек, которые регулярно следят за публикациями фигуристой красавицы.

23-летняя модель, появившаяся на свет в Бирменгеме, Великобритания, ростом всего 157 сантиметров, доказала, что даже невысокие девушки могут работать в модельном бизнесе.

Интересная внешность Деми досталась ей от родителей, так как в ней смешана британская и колумбийская кровь. Модель знает испанский язык в совершенстве, а также имеет диплом по «косметологии».

Девушка обладает самым привлекательным среди мужчин типом фигуры – «песочные часы». Пышные бедра, плоский живот, узкая тали и впечатляющий бюст – вот, чем берет аудиторию британская знаменитость.

Мировую известность красавица получила после того, как начала встречаться с американским рэпером Tyga. После их расставания, весь мир обратил внимание на новую девушку музыканта. Кайли Дженнер, звезда реалити шоу «Семейство Кардашьян», называли клоном Деми. Многие были уверены, что певец искал себе девушку, которая напоминала бы ему Роуз.

Между тем Деми Роуз строит успешную модельную карьеру. В ее аккаунте в Инстаграм почти 900 публикаций, на которых она, зачастую, предстает в минимум одежды.

Джерело: joinfo.ua