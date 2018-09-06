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    Невероятно чувственные женские образы на полотнах французской художницы впечатлили сеть

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    Невероятно чувственные женские образы на полотнах французской художницы впечатлили сеть

    Испокон веков, поэтов и художников привлекали и вдохновляли прекрасные женщины, которым они посвящали стихи и картины

    Именно благодаря им, живописцы разных эпох и создавали свои бессмертные шедевры.

    До сих пор, на сегодняшний день одной из главных тем в изобразительном искусстве остаётся женская красота, устоять перед которой не смогла даже французская художница Кристин Тьери Дэмор (Christine Thery Demore), в чьих работах оживают чувственные образы, уводящие зрителя в мир запредельных фантазий и мечты.

    Лица девушек на многих картинах автора либо скрыты в тени очков, либо нарочно повёрнуты в сторону. Это сделано для того, чтобы подчеркнуть и обратить внимание на эмоции, посредством тела, которое способно «говорить» каждым изгибом и линией, подчёркивающей силуэт. Кристин отлично справляется с поставленной перед ней задачей, постоянно увлекая зрителя туда, где открываются новые перспективы и возможность взглянуть на некоторые события со стороны как бы глазами главного героя незримо присутствующего то на берегу моря, чьи волны ласково касаются босых ног, то в небольшой ванной комнате, где пена вот-вот переберётся через край.

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    Невероятно чувственные женские образы на полотнах французской художницы впечатлили сеть
    Невероятно чувственные женские образы на полотнах французской художницы впечатлили сеть
    Невероятно чувственные женские образы на полотнах французской художницы впечатлили сеть
    Невероятно чувственные женские образы на полотнах французской художницы впечатлили сеть
    Невероятно чувственные женские образы на полотнах французской художницы впечатлили сеть
    Невероятно чувственные женские образы на полотнах французской художницы впечатлили сеть
    Невероятно чувственные женские образы на полотнах французской художницы впечатлили сеть
    Невероятно чувственные женские образы на полотнах французской художницы впечатлили сеть
    Невероятно чувственные женские образы на полотнах французской художницы впечатлили сеть
    Невероятно чувственные женские образы на полотнах французской художницы впечатлили сеть
    Невероятно чувственные женские образы на полотнах французской художницы впечатлили сеть
    Невероятно чувственные женские образы на полотнах французской художницы впечатлили сеть
    Невероятно чувственные женские образы на полотнах французской художницы впечатлили сеть
    Невероятно чувственные женские образы на полотнах французской художницы впечатлили сеть
    Невероятно чувственные женские образы на полотнах французской художницы впечатлили сеть
    Невероятно чувственные женские образы на полотнах французской художницы впечатлили сеть
    Невероятно чувственные женские образы на полотнах французской художницы впечатлили сеть

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    Джерело: Культурология

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