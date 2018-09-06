Невероятно чувственные женские образы на полотнах французской художницы впечатлили сеть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Испокон веков, поэтов и художников привлекали и вдохновляли прекрасные женщины, которым они посвящали стихи и картины

Именно благодаря им, живописцы разных эпох и создавали свои бессмертные шедевры.

До сих пор, на сегодняшний день одной из главных тем в изобразительном искусстве остаётся женская красота, устоять перед которой не смогла даже французская художница Кристин Тьери Дэмор (Christine Thery Demore), в чьих работах оживают чувственные образы, уводящие зрителя в мир запредельных фантазий и мечты.

Лица девушек на многих картинах автора либо скрыты в тени очков, либо нарочно повёрнуты в сторону. Это сделано для того, чтобы подчеркнуть и обратить внимание на эмоции, посредством тела, которое способно «говорить» каждым изгибом и линией, подчёркивающей силуэт. Кристин отлично справляется с поставленной перед ней задачей, постоянно увлекая зрителя туда, где открываются новые перспективы и возможность взглянуть на некоторые события со стороны как бы глазами главного героя незримо присутствующего то на берегу моря, чьи волны ласково касаются босых ног, то в небольшой ванной комнате, где пена вот-вот переберётся через край.

Читайте также: Верка Сердючка выступила на afterparty конкурса «Новая волна-2018»

Джерело: Культурология