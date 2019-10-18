Дочь Добкина поразила сходством с мамой (фото)



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instagram.com/alladobkina007

Дочери экс-депутата Украины Михаила Добкина 26 лет

Дочь бывшего народного депутата Михаила Добкина Алла продемонстрировала невероятное сходство со своей мамой.

Она появилась на публике со своей мамой. Соответствующие фото появились на странице в Instagram. В своей публикации девушка спросила: похожи ли они с мамой.

Алла для фото выбрала черное платье, которое довольно-таки хорошо село по ее фигуре.

Что касается ее мамы, то она решила придерживаться классического стиля, надев костюм желтого цвета. Под него она надела белую футболку с черным принтом. Также она дополнила свой образ белой сумкой.

В свою очередь, мнения поклонников касательно того, похожа ли Алла на свою маму, разделились. Так, некоторые высказали свое мнение, что она больше похожа на маму, кто-то сказал - на папу, а вот третьи заявили, что вообще на бабушку Аллу.

Джерело: dialog.ua