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    Фото

    Кайя Гербер копирует стиль Синди Кроуфорд (фото)

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    Кайя Гербер копирует стиль Синди Кроуфорд (фото)
    vogue.ua

    Кайя Гербер пошла по стопам свое матери супермодели Синди Кроуфорд и начала модельную карьеру, в которой уже достигла немалых успехов

    Девушка ежегодно украшает рекламные кампании известных брендов, принимает участие в масштабных шоу и вдохновляет дизайнеров на создание новых образов.

    Ко всему прочему, в последнее время Кайя начала перенимать элементы стиля своей матери конца 1980-х начала 1990-х годов.

    В гардеробе Гербер «львиную долю» занимают жакеты мужского кроя, а недавно она особенно полюбила свободные модели прямого кроя из черной кожи образца 1990-х годов, которые носила Синди в период расцвета своей модельной карьеры.

    Свое 18-летие Кайя отметила в сексуальном наряде, состоящем из полупрозрачного корсета с грубыми ремешками и кожаной мини-юбки.

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    Кайя Гербер, 2019
    Синди Кроуфорд, 1992
    Кайя Гербер, 2018
    Синди Кроуфорд, 1995
    Кайя Гербер, 2019
    Синди Кроуфорд, 1988
    Кайя Гербер и Синди Кроуфорд, 2019
    Синди Кроуфорд, 1998
    Кайя Гербер, 2017
    Синди Кроуфорд, 1998
    Кайя Гербер, 2019
    Синди Кроуфорд, 1992

    Образ отсылал к провокационному платью Versace, которое Синди надела на Video Music Awards в 1992 году. Это далеко не последнее совпадение в образах между Гербер и Кроуфорд.

    Джерело: vogue.ua

    знаменитости фотография модель
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