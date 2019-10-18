Кайя Гербер копирует стиль Синди Кроуфорд (фото)



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vogue.ua

Кайя Гербер пошла по стопам свое матери супермодели Синди Кроуфорд и начала модельную карьеру, в которой уже достигла немалых успехов

Девушка ежегодно украшает рекламные кампании известных брендов, принимает участие в масштабных шоу и вдохновляет дизайнеров на создание новых образов.

Ко всему прочему, в последнее время Кайя начала перенимать элементы стиля своей матери конца 1980-х начала 1990-х годов.

В гардеробе Гербер «львиную долю» занимают жакеты мужского кроя, а недавно она особенно полюбила свободные модели прямого кроя из черной кожи образца 1990-х годов, которые носила Синди в период расцвета своей модельной карьеры.

Свое 18-летие Кайя отметила в сексуальном наряде, состоящем из полупрозрачного корсета с грубыми ремешками и кожаной мини-юбки.

Образ отсылал к провокационному платью Versace, которое Синди надела на Video Music Awards в 1992 году. Это далеко не последнее совпадение в образах между Гербер и Кроуфорд.

Джерело: vogue.ua