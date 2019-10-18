Поплавский поздравил Пояркова яркой совместной фотографией

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facebook.com/MMPoplavskiy

Председатель «Аграрной партии Украины» поздравил своего друга с днем ​​рождения

Сегодня свой день рождения празднует украинский художник и комментатор Сергей Поярков. Сергею исполнилось 53 года.

Картины Сергея Пояркова многократно побеждали на различных выставках и конкурсах по всему миру.

Выставки Сергея Пояркова проводились в знаменитой Саарбрюккенский ратуши в Германии и во Франции, на Бродвее в Нью-Йорке, в Атланте и Сан-Диего, и конечно же в Украине - в Киеве и Одессе.

Позже он начал политическим карьеру. Сергей Поярков в качестве помощника сотрудничал с народными депутатами Украины. Принимал активное участие в Революции Достоинства.

В 2017 году Сергей Поярков выступал в качестве помощника-консультанта народного депутата Украины, лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша. Стал частым гостем различных новостных шоу на украинских телеканалах.

Сергей является другом Михаила Поплавского. В праздничный день Михаил опубликовал на своей Facebook-странице совместное фото с Поярковым. На фото мужчины сидят в яркой спортивной машине и искренне улыбаются.

facebook.com/MMPoplavskiy

«Поздравляю с Днем рождения украинского художника, моего друга - Сергея Пояркова! Энергии, куража, драйва и всегда побеждать!», - так подписал совместное фото народный артист Украины.