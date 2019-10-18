  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Поплавский поздравил Пояркова яркой совместной фотографией

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Поплавский поздравил Пояркова яркой совместной фотографией
    facebook.com/MMPoplavskiy

    Председатель «Аграрной партии Украины» поздравил своего друга с днем ​​рождения

    Сегодня свой день рождения празднует украинский художник и комментатор Сергей Поярков. Сергею исполнилось 53 года.

    Картины Сергея Пояркова многократно побеждали на различных выставках и конкурсах по всему миру.

    Выставки Сергея Пояркова проводились в знаменитой Саарбрюккенский ратуши в Германии и во Франции, на Бродвее в Нью-Йорке, в Атланте и Сан-Диего, и конечно же в Украине - в Киеве и Одессе.

    Позже он начал политическим карьеру. Сергей Поярков в качестве помощника сотрудничал с народными депутатами Украины. Принимал активное участие в Революции Достоинства.

    В 2017 году Сергей Поярков выступал в качестве помощника-консультанта народного депутата Украины, лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша. Стал частым гостем различных новостных шоу на украинских телеканалах.

    Сергей является другом Михаила Поплавского. В праздничный день Михаил опубликовал на своей Facebook-странице совместное фото с Поярковым. На фото мужчины сидят в яркой спортивной машине и искренне улыбаются.

    ____15.09.48
    facebook.com/MMPoplavskiy

    «Поздравляю с Днем рождения украинского художника, моего друга - Сергея Пояркова! Энергии, куража, драйва и всегда побеждать!», - так подписал совместное фото народный артист Украины.

    знаменитости фотография артист День рождения
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ