Поплавский поздравил Пояркова яркой совместной фотографией
Председатель «Аграрной партии Украины» поздравил своего друга с днем рождения
Сегодня свой день рождения празднует украинский художник и комментатор Сергей Поярков. Сергею исполнилось 53 года.
Картины Сергея Пояркова многократно побеждали на различных выставках и конкурсах по всему миру.
Выставки Сергея Пояркова проводились в знаменитой Саарбрюккенский ратуши в Германии и во Франции, на Бродвее в Нью-Йорке, в Атланте и Сан-Диего, и конечно же в Украине - в Киеве и Одессе.
Позже он начал политическим карьеру. Сергей Поярков в качестве помощника сотрудничал с народными депутатами Украины. Принимал активное участие в Революции Достоинства.
В 2017 году Сергей Поярков выступал в качестве помощника-консультанта народного депутата Украины, лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша. Стал частым гостем различных новостных шоу на украинских телеканалах.
Сергей является другом Михаила Поплавского. В праздничный день Михаил опубликовал на своей Facebook-странице совместное фото с Поярковым. На фото мужчины сидят в яркой спортивной машине и искренне улыбаются.
«Поздравляю с Днем рождения украинского художника, моего друга - Сергея Пояркова! Энергии, куража, драйва и всегда побеждать!», - так подписал совместное фото народный артист Украины.