Дочь скандального Добкина показала новое фото в необычном образе



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instagram.com/alladobkina007

Алла Добкина в прозрачной сеточке сверкнула горячими формами

Дочь скандального экс-народного депутата от фракции «Оппозиционный блок» Михаила Добкина Алла, уверенный пользователь сети и часто радует поклонников новыми фотографиями и видео в соцсети Instagram.

Как известно, недавно девушка родила первенца, которого назвали Марком, а теперь, как видно на фото, вернулась в былую форму и уже во всю щеголяет в разных нарядах, публикуя фото в сети.

И в этот раз Алла не удивила сеть, опубликовав довольно откровенное фото в необычном образе.

Девушка появилась перед камерой сидя на диванчике в прозрачном наряде, который подчеркнул стройную фигуру модели.

В подписи к фото Алла Добкина написала: «Всем желаю сладких снов и шикарной недели».

На снимке Добкина предстала в роскошном платье в виде прозрачной блестящей сеточки. Такой наряд идеально подчеркивает пышную грудь и бедра девушки. Ее образ дополняет яркий вечерний макияж и укладка.

Фолловеры не прошли мимо и принялись активно обсуждать публикацию модели.

«Ну очччень хороша, гордость моя!!! Ангел с тобой! Молюсь», Шикарна!», «Алла солнышко», — пишут в комментариях.

Джерело: znaj.ua