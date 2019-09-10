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    Фото

    Дочь скандального Добкина показала новое фото в необычном образе

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    Дочь скандального Добкина показала новое фото в необычном образе
    instagram.com/alladobkina007

    Алла Добкина в прозрачной сеточке сверкнула горячими формами

    Дочь скандального экс-народного депутата от фракции «Оппозиционный блок» Михаила Добкина Алла, уверенный пользователь сети и часто радует поклонников новыми фотографиями и видео в соцсети Instagram.

    Как известно, недавно девушка родила первенца, которого назвали Марком, а теперь, как видно на фото, вернулась в былую форму и уже во всю щеголяет в разных нарядах, публикуя фото в сети.

    И в этот раз Алла не удивила сеть, опубликовав довольно откровенное фото в необычном образе.

    Девушка появилась перед камерой сидя на диванчике в прозрачном наряде, который подчеркнул стройную фигуру модели.

    В подписи к фото Алла Добкина написала: «Всем желаю сладких снов и шикарной недели».

    На снимке Добкина предстала в роскошном платье в виде прозрачной блестящей сеточки. Такой наряд идеально подчеркивает пышную грудь и бедра девушки. Ее образ дополняет яркий вечерний макияж и укладка.

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    instagram.com/alladobkina007
    instagram.com/alladobkina007
    instagram.com/alladobkina007
    instagram.com/alladobkina007
    instagram.com/alladobkina007
    instagram.com/alladobkina007
    instagram.com/alladobkina007
    instagram.com/alladobkina007
    instagram.com/alladobkina007
    instagram.com/alladobkina007
    instagram.com/alladobkina007
    instagram.com/alladobkina007
    instagram.com/alladobkina007
    instagram.com/alladobkina007
    instagram.com/alladobkina007
    instagram.com/alladobkina007
    instagram.com/alladobkina007

    Фолловеры не прошли мимо и принялись активно обсуждать публикацию модели.

    «Ну очччень хороша, гордость моя!!! Ангел с тобой! Молюсь», Шикарна!», «Алла солнышко», — пишут в комментариях.

    Джерело: znaj.ua

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