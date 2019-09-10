Дочь скандального Добкина показала новое фото в необычном образе
Алла Добкина в прозрачной сеточке сверкнула горячими формами
Дочь скандального экс-народного депутата от фракции «Оппозиционный блок» Михаила Добкина Алла, уверенный пользователь сети и часто радует поклонников новыми фотографиями и видео в соцсети Instagram.
Как известно, недавно девушка родила первенца, которого назвали Марком, а теперь, как видно на фото, вернулась в былую форму и уже во всю щеголяет в разных нарядах, публикуя фото в сети.
И в этот раз Алла не удивила сеть, опубликовав довольно откровенное фото в необычном образе.
Девушка появилась перед камерой сидя на диванчике в прозрачном наряде, который подчеркнул стройную фигуру модели.
В подписи к фото Алла Добкина написала: «Всем желаю сладких снов и шикарной недели».
На снимке Добкина предстала в роскошном платье в виде прозрачной блестящей сеточки. Такой наряд идеально подчеркивает пышную грудь и бедра девушки. Ее образ дополняет яркий вечерний макияж и укладка.
Фолловеры не прошли мимо и принялись активно обсуждать публикацию модели.
«Ну очччень хороша, гордость моя!!! Ангел с тобой! Молюсь», Шикарна!», «Алла солнышко», — пишут в комментариях.
Джерело: znaj.ua