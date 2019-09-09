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    Фото

    Фотограф показал, что происходит по ту сторону идеальных снимков

    • Розсилка
    Фотограф показал, что происходит по ту сторону идеальных снимков
    boredpanda.com

    Благодаря американскому фотографу из Флориды мы можем подсмотреть за съемочным процессом и, что скрывать, от души повеселиться

    Чтобы получить красивую фотографию, бывает недостаточно минутку поулыбаться в камеру — иногда этот процесс может подзатянуться и потребовать кучу реквизита и помощников. 

    Вот только по итоговым снимкам это вряд ли будет заметно — только если кто-то не расскажет об их закулисье! 

    Фотограф Гео Леон как раз этим и занимается — парень показывает не только всю правду о своих работах, но и то, как съемочный процесс выглядит со стороны. И смотреть на создание фотографий ничуть не менее интересно, чем на сами снимки!

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Чтобы сделать такие фотографии не надо специального оборудования и условий, достаточно немного смекалки и таланта.

    Джерело: boredpanda.com

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