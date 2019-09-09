Фотограф показал, что происходит по ту сторону идеальных снимков



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boredpanda.com

Благодаря американскому фотографу из Флориды мы можем подсмотреть за съемочным процессом и, что скрывать, от души повеселиться

Чтобы получить красивую фотографию, бывает недостаточно минутку поулыбаться в камеру — иногда этот процесс может подзатянуться и потребовать кучу реквизита и помощников.

Вот только по итоговым снимкам это вряд ли будет заметно — только если кто-то не расскажет об их закулисье!

Фотограф Гео Леон как раз этим и занимается — парень показывает не только всю правду о своих работах, но и то, как съемочный процесс выглядит со стороны. И смотреть на создание фотографий ничуть не менее интересно, чем на сами снимки!

Чтобы сделать такие фотографии не надо специального оборудования и условий, достаточно немного смекалки и таланта.

Джерело: boredpanda.com