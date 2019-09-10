  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Анна Седокова украсила обложку Playboy: соблазнительные фото

    • Розсилка
    Анна Седокова украсила обложку Playboy: соблазнительные фото
    Анна Сєдокова

    Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в откровенной фотосессии для журнала Playboy

    Откровенные снимки Анны Седоковой для Playboy опубликовал фотограф Александр Мультиков. 

    «Друзья, на днях вышел новый номер журнала Playboy Russia, обложку которого я снял! На обложке - Анна Седокова», - написал он. 

    На снимках Анна Седокова позирует в латексном белье и без него и в колготах в сеточку. Особенно взбудоражил поклонников звезды кадр, на котором она предстала в колготах в сеточку, прикрыв интимное место перчаткой.

    Для 36-летней поп-звезды это уже третья обложка. По признанию Седоковой, она считает ее лучшей.

    «За 13 лет это уже третья моя обложка, и мне кажется, что она получилась самой лучшей. Прошло 13 лет, а такой красивой я себя никогда не чувствовала. Это говорит о том, что мы не должны концентрироваться на нашем возрасте. И я прошу всех девочек не думать о нем. И я призываю всех девушек устраивать такие фотосессии. Даже просто для себя», - обратилась к подписчицам певица.

    Также Седокова порассуждала на тему морали.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    instagram.com/annasedokova
    instagram.com/annasedokova
    instagram.com/multikov
    instagram.com/multikov

    «Откровенные фотографии всегда вызывают двоякое мнение. Одни кричат о целомудрии и достают крест и чеснок, чтобы защитить ленты своих мужей, другие видят красоту и эстетику. Ведь это действительно так. По крайней мере, для меня это больше, чем просто красивые фотографии: это уверенность в себе как в женщине, это наша энергия, сексуальность. Ты не можешь быть удовлетворенной собой, если осуждаешь проявление сексуальности у себя и других», - заявила знаменитость.

    Джерело: ukr.segodnya.ua

    Читайте також
    знаменитости фотография самые сексуальные певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ