Анна Седокова украсила обложку Playboy: соблазнительные фото



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Анна Сєдокова

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в откровенной фотосессии для журнала Playboy

Откровенные снимки Анны Седоковой для Playboy опубликовал фотограф Александр Мультиков.

«Друзья, на днях вышел новый номер журнала Playboy Russia, обложку которого я снял! На обложке - Анна Седокова», - написал он.

На снимках Анна Седокова позирует в латексном белье и без него и в колготах в сеточку. Особенно взбудоражил поклонников звезды кадр, на котором она предстала в колготах в сеточку, прикрыв интимное место перчаткой.

Для 36-летней поп-звезды это уже третья обложка. По признанию Седоковой, она считает ее лучшей.

«За 13 лет это уже третья моя обложка, и мне кажется, что она получилась самой лучшей. Прошло 13 лет, а такой красивой я себя никогда не чувствовала. Это говорит о том, что мы не должны концентрироваться на нашем возрасте. И я прошу всех девочек не думать о нем. И я призываю всех девушек устраивать такие фотосессии. Даже просто для себя», - обратилась к подписчицам певица.

Также Седокова порассуждала на тему морали.

«Откровенные фотографии всегда вызывают двоякое мнение. Одни кричат о целомудрии и достают крест и чеснок, чтобы защитить ленты своих мужей, другие видят красоту и эстетику. Ведь это действительно так. По крайней мере, для меня это больше, чем просто красивые фотографии: это уверенность в себе как в женщине, это наша энергия, сексуальность. Ты не можешь быть удовлетворенной собой, если осуждаешь проявление сексуальности у себя и других», - заявила знаменитость.

Джерело: ukr.segodnya.ua