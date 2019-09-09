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    Фото

    Модель, обещавшая обнажиться на Новом мосту Днепра, сфотографировалась с Кернесом

    • Розсилка
    Модель, обещавшая обнажиться на Новом мосту Днепра, сфотографировалась с Кернесом
    instagram.com/asi_mikovich

    Фотографию модель Анна Минюкова обнародовала в Instagram

    Фотографию модель Анна Минюкова обнародовала в Instargram. Модель Анна Минюкова сфотографировалась с городским головой Харькова Геннадием Кернесом.

    Фотография была сделана после откровенной фотосессии на разрушенном мосту Харькова.

    ____16.30.35
    instagram.com/asi_mikovich

    В своей заметке девушка рассказывает о дорогах города.

    «За время своего проживания в Харькове, я успела не только сфотографироваться на фоне обрушившегося моста, но и пообщаться с мэром города об интересующих меня вопросах. 

    Первое, на что не возможно обратить внимание - идеальные дороги. Дороги делаются не по остаточному принципу, а там, где просят горожане. В том числе строительство дорог с ноля. Многие дороги не просто ремонтируются, а возрождается инфраструктура, которая находится под ними. 

    Из-за обрушившегося недавно моста в области через город пошли перегруженные фуры, которые уничтожили асфальт в одном из районов города, на что незамедлительно прореагировала мэрия - начала ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия», - рассказала девушка.

    Напомним, что девушка пообещала обнажиться на Новом мосту Днепра после выигрыша паре Филатовым.

    Джерело: dnipro.depo.ua

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