Модель, обещавшая обнажиться на Новом мосту Днепра, сфотографировалась с Кернесом



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instagram.com/asi_mikovich

Фотографию модель Анна Минюкова обнародовала в Instagram

Фотографию модель Анна Минюкова обнародовала в Instargram. Модель Анна Минюкова сфотографировалась с городским головой Харькова Геннадием Кернесом.

Фотография была сделана после откровенной фотосессии на разрушенном мосту Харькова.

instagram.com/asi_mikovich

В своей заметке девушка рассказывает о дорогах города.

«За время своего проживания в Харькове, я успела не только сфотографироваться на фоне обрушившегося моста, но и пообщаться с мэром города об интересующих меня вопросах.

Первое, на что не возможно обратить внимание - идеальные дороги. Дороги делаются не по остаточному принципу, а там, где просят горожане. В том числе строительство дорог с ноля. Многие дороги не просто ремонтируются, а возрождается инфраструктура, которая находится под ними.

Из-за обрушившегося недавно моста в области через город пошли перегруженные фуры, которые уничтожили асфальт в одном из районов города, на что незамедлительно прореагировала мэрия - начала ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия», - рассказала девушка.

Напомним, что девушка пообещала обнажиться на Новом мосту Днепра после выигрыша паре Филатовым.

Джерело: dnipro.depo.ua