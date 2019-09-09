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    Прикрыла только соски: Деми Роуз демонстрирует провокационный «аутфит»

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    Прикрыла только соски: Деми Роуз демонстрирует провокационный «аутфит»
    instagram.com/demirosemawby

    Британская модель Деми Роуз, которая прославилась в сети через свои обнаженные фото, посетила фестиваль Burning Man, что ежегодно проходит в США

    Ежегодный восьмидневный фестиваль Burning Man традиционно начался в последнее воскресенье августа в американской пустыне Блэк-Рок, штат Невада.

    На нем можно воплотить самые смелые образы в жизнь и выглядеть эффектно. Новые соблазнительные снимки Деми Роуз опубликовала на своей странице в Instagram.

    Так, модель проводит несколько дней подряд на фестивале Burning Man, откуда демонстрирует провокационные «аутфиты».

    Для одного из выходов девушка надела откровенный бюстгальтер с большими блестящими сердцами. Дополнили look звезды короткие черные шорты, красная накидка и сапоги в тон.

    Также модель демонстрировала оригинальный костюм, состоявший из золотистой металлической фурнитуры и цепей.

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    instagram.com/demirosemawby
    instagram.com/demirosemawby
    instagram.com/demirosemawby
    instagram.com/demirosemawby
    instagram.com/demirosemawby
    instagram.com/demirosemawby
    instagram.com/demirosemawby
    instagram.com/demirosemawby
    instagram.com/demirosemawby
    instagram.com/demirosemawby
    instagram.com/demirosemawby
    instagram.com/demirosemawby
    instagram.com/demirosemawby

    По ее словам, она впервые приехала на фестиваль Burning Man.


    Джерело: 24tv.ua

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