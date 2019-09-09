Прикрыла только соски: Деми Роуз демонстрирует провокационный «аутфит»
Британская модель Деми Роуз, которая прославилась в сети через свои обнаженные фото, посетила фестиваль Burning Man, что ежегодно проходит в США
Ежегодный восьмидневный фестиваль Burning Man традиционно начался в последнее воскресенье августа в американской пустыне Блэк-Рок, штат Невада.
На нем можно воплотить самые смелые образы в жизнь и выглядеть эффектно. Новые соблазнительные снимки Деми Роуз опубликовала на своей странице в Instagram.
Так, модель проводит несколько дней подряд на фестивале Burning Man, откуда демонстрирует провокационные «аутфиты».
Для одного из выходов девушка надела откровенный бюстгальтер с большими блестящими сердцами. Дополнили look звезды короткие черные шорты, красная накидка и сапоги в тон.
Также модель демонстрировала оригинальный костюм, состоявший из золотистой металлической фурнитуры и цепей.
По ее словам, она впервые приехала на фестиваль Burning Man.
Джерело: 24tv.ua