Прикрыла только соски: Деми Роуз демонстрирует провокационный «аутфит»



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instagram.com/demirosemawby

Британская модель Деми Роуз, которая прославилась в сети через свои обнаженные фото, посетила фестиваль Burning Man, что ежегодно проходит в США

Ежегодный восьмидневный фестиваль Burning Man традиционно начался в последнее воскресенье августа в американской пустыне Блэк-Рок, штат Невада.

На нем можно воплотить самые смелые образы в жизнь и выглядеть эффектно. Новые соблазнительные снимки Деми Роуз опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, модель проводит несколько дней подряд на фестивале Burning Man, откуда демонстрирует провокационные «аутфиты».

Для одного из выходов девушка надела откровенный бюстгальтер с большими блестящими сердцами. Дополнили look звезды короткие черные шорты, красная накидка и сапоги в тон.

Также модель демонстрировала оригинальный костюм, состоявший из золотистой металлической фурнитуры и цепей.

По ее словам, она впервые приехала на фестиваль Burning Man.





Джерело: 24tv.ua